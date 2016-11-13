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lular müjde! 20 Kasım'da kalkıyor

Arslan, nde trafiği yüzde 30 azaltması beklenen serbest geçiş sistemi için, '20 Kasım'da başlayacak' dedi

İstanbullular müjde! 20 Kasımda kalkıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı , Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin inşaat alanında yaptığı incelemeler sonrası gazetecilere yaptığı da, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve onun bağlantısındaki otoyolu açtıktan sonra Mahmutbey'de ciddi bir yaşanmaya başladığını kaydederek, luların bu konuda muzdarip olduğunu bildirdi.

TRAFİĞİ YÜZDE 30 AZALTACAK
Yaklaşık 1,5 ay önce kasım sonu, aralık başına kadar ne serbest geçiş sistemini getirerek böylece trafiği yaklaşık yüzde 30 rahatlatacakları sözünü verdiklerini dile getiren Arslan, "Bugün sizin aracılığınızla belirtmek isterim ki 20 Kasım'da, yani tam bir hafta sonra, inşallah Mahmutbey gişelerini serbest geçiş sistemine kavuşturarak gişeleri ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

20 KASIM'DA BAŞLAYACAK
Arslan, gişelerin olduğu yere gelen araçların yavaşlamasına gerek kalmayacağını ifade ederek, OGS ve HGS gişelerine girmek için yaşanan karmaşanın da önüne geçileceğini vurguladı. Bakan Arslan, 20 Kasım'da Mahmutbey gişelerini kaldırıp serbest geçiş sistemini başlatacaklarını yineleyerek, burada Karayolları Genel Müdürlüğü, PTT Genel Müdürlüğü ve ekiplerin İstanbulluların problemlerini çözmek adına olağanüstü çalıştığını bildirdi.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar 18:42
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