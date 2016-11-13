Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin inşaat alanında yaptığı incelemeler sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve onun bağlantısındaki otoyolu açtıktan sonra Mahmutbey'de ciddi bir trafik sıkışıklığı yaşanmaya başladığını kaydederek, İstanbulluların bu konuda muzdarip olduğunu bildirdi.

TRAFİĞİ YÜZDE 30 AZALTACAK

Yaklaşık 1,5 ay önce kasım sonu, aralık başına kadar Mahmutbey gişelerine serbest geçiş sistemini getirerek böylece trafiği yaklaşık yüzde 30 rahatlatacakları sözünü verdiklerini dile getiren Arslan, "Bugün sizin aracılığınızla belirtmek isterim ki 20 Kasım'da, yani tam bir hafta sonra, inşallah Mahmutbey gişelerini serbest geçiş sistemine kavuşturarak gişeleri ortadan kaldıracağız" diye konuştu.



20 KASIM'DA BAŞLAYACAK

Arslan, gişelerin olduğu yere gelen araçların yavaşlamasına gerek kalmayacağını ifade ederek, OGS ve HGS gişelerine girmek için yaşanan karmaşanın da önüne geçileceğini vurguladı. Bakan Arslan, 20 Kasım'da Mahmutbey gişelerini kaldırıp serbest geçiş sistemini başlatacaklarını yineleyerek, burada Karayolları Genel Müdürlüğü, PTT Genel Müdürlüğü ve ekiplerin İstanbulluların problemlerini çözmek adına olağanüstü çalıştığını bildirdi.