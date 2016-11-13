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İşadamına infaz!

İşadamına infaz!
Antalya'da geçen perşembe günü, müteahhit Necat Azboy (36), evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Beline 3, ayağına 1 mermi isabet eden Azboy ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 gün yaşam savaşı veren işadamı, dün hayatını kaybetti. Necat Ayboz'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polis, katil zanlılarının peşine düştü.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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