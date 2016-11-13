İkiyüzlü Avrupa

Avusturya Büyükelçisi Dr. Klaus Wölfer, HDP’nin Grup Toplantısı’na katıldı. Vatandaşın sabrı taştı. Korucular, şehit aileleri ve gazilerden oluşan bir grup dün Avusturya Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi yaptı
Avrupa Birliği, şehitlerimizi ve gazilerimizi hatırlamadı. Bunun yerine terör örgütlerine sahip çıktı. Almanya, Belçika ve Fransa Büyükelçileri ise geçtiğimiz hafta HDP'nin Meclis'teki grup toplantısına katıldı. Ancak milletin sabrı taştı. Korucular, şehit aileleri ve gazilerdenoluşan bir grup dün Ankara'da AvusturyaBüyükelçiliği önünde protesto gösterisi yaptı. 'artı k himaye etmeyin ' Grup adına konuşan Türkiye Gaziler veŞehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı LokmanAylar, terör ve teröristin her yerde aynıolduğunu belirterek, Avrupa'nın iki yüzlütavrına dikkat çekti. Avrupa'ya "Terör örgütlerini himaye etmekten vazgeçin" diye seslenen Aylar, "Ama siz her zaman olduğu gibi samimi ve dürüst değilsiniz, ikiyüzlüsünüz" dedi. Protestoya çok sayıda vatandaş da destek verdi.
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