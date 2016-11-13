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İkiyüzlü Avrupa

Büyükelçisi Dr. Klaus Wölfer, ’nin Grup Toplantısı’na katıldı. Vatandaşın sabrı taştı. Korucular, şehit aileleri ve gazilerden oluşan bir grup dün Avusturya Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi yaptı

İkiyüzlü Avrupa
Avrupa Birliği, şehitlerimizi ve gazilerimizi hatırlamadı. Bunun yerine terör örgütlerine sahip çıktı. , ve Fransa Büyükelçileri ise geçtiğimiz hafta 'nin Meclis'teki grup toplantısına katıldı. Ancak milletin sabrı taştı. Korucular, şehit aileleri ve gazilerden oluşan bir grup dün Ankara'da Avusturya Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi yaptı. 'artı k himaye etmeyin ' Grup adına konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, terör ve teröristin her yerde aynı olduğunu belirterek, Avrupa'nın iki yüzlü tavrına dikkat çekti. Avrupa'ya "Terör örgütlerini himaye etmekten vazgeçin" diye seslenen Aylar, "Ama siz her zaman olduğu gibi samimi ve dürüst değilsiniz, ikiyüzlüsünüz" dedi. Protestoya çok sayıda vatandaş da destek verdi.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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