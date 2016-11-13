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'dan sefer iptali

İstanbul Deniz Otobüslerinin () Eskihisar-Topçular hattı ile Sirkeci-Harem hattı dışında tüm iç ve dış hat seferleri iptal edildi.

İDOdan sefer iptali
'dan yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi genelinde etkisini gösteren kuvvetli lodos nedeniyle Eskihisar-Topçular hattı ile Sirkeci-Harem hattı dışında tüm iç ve dış hat seferleri gerçekleştirilemeyecek.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar 18:44
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