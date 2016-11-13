Hayat mektebi!

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu'da "Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği" adıyla faaliyet gösteren bir yerin pavyon olarak işletildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese dün gece baskın yapıldı. Baskında Ukrayna, Gürcistan ve Kırgızistan uyruklu olduğu belirlenen ve konsomatris olarak çalışan 6 yabancı kadın yakalandı. Kadınlar, hemen gözaltına alındı. Öte yandan güvenlik güçleri, pavyon olarak işletilen mekanda arama yaptı. Aramada çatıarasında gizlenmiş 3 adet pompalıtüfek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ileçok sayıda mermiye ulaşıldı. Ayrıca pavyonda yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrollerinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 kişi de yakalandı. Çalışma izinleri bulunmayan Ukrayna vatandaşı Suzanna Yikanlieva, Oksana Kibalka, Gürcistan vatandaşı Marina Kiknavelidze kardeşi Katuna Kiknavelidze, Kırgisiztanlı Aisuluu Gurgubaeva ve Olena Zinkevych sağlık kontrolüne gönderildi. işlemlerin ardından Göç İdaresi'ne teslim edilen kadınların sınır dışı edileceği belirtildi. Pavyonun işletmecisi S.E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine gönderildi.
Eğitim derneği adı altında faaliyet gösteren yerin uzun zamandır pavyon olarak işletildiği belirlendi.
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