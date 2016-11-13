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Hayat mektebi!

Polis ekipleri, Konya’da eğitim derneği adı altında faaliyet gösteren bir pavyona baskın yaptı. Konsomatris oldukları belirlenen 6 yabancı uyruklu kadın ile mekanın sahibi S.E. gözaltına alındı

Hayat mektebi!
Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu'da "Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği" adıyla faaliyet gösteren bir yerin pavyon olarak işletildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese dün gece baskın yapıldı. Baskında Ukrayna, Gürcistan ve Kırgızistan uyruklu olduğu belirlenen ve konsomatris olarak çalışan 6 yabancı kadın yakalandı. Kadınlar, hemen gözaltına alındı. Öte yandan güvenlik güçleri, pavyon olarak işletilen mekanda arama yaptı. Aramada çatı arasında gizlenmiş 3 adet pompalı tüfek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermiye ulaşıldı. Ayrıca pavyonda yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrollerinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 kişi de yakalandı. Çalışma izinleri bulunmayan Ukrayna vatandaşı Suzanna Yikanlieva, Oksana Kibalka, Gürcistan vatandaşı Marina Kiknavelidze kardeşi Katuna Kiknavelidze, Kırgisiztanlı Aisuluu Gurgubaeva ve Olena Zinkevych sağlık kontrolüne gönderildi. işlemlerin ardından Göç İdaresi'ne teslim edilen kadınların sınır dışı edileceği belirtildi. Pavyonun işletmecisi S.E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine gönderildi.


Eğitim derneği adı altında faaliyet gösteren yerin uzun zamandır pavyon olarak işletildiği belirlendi.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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