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Hayat boyu minnettar

Uçakta geçiren Trabzonlu gurbetçi sağlığına kavuştu. İlk iş hayatını kurtaran pilota mesaj atmak oldu

Hayat boyu minnettar
THY'nin Hamburg-İstanbul seferini yapan uçakta geçiren Hilmi Güler 45 yaşında, Almanya'da yaşayan Trabzonlu bir gurbetçi. 4 Kasım Cuma günü eşi ve oğlu ile birlikte İstanbul'a gelirken aniden fenalaştı. Güler'in hastaneye yetiştirilmesi için zamanla yarış başladı. Uçağın ikinci pilotu Ebru Ünsal, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile bağlantıya geçerek durumu hava trafik kontrolörüne bildirdi ve acil iniş talep etti. Hastaneye kaldırılan yaşadıklarını şöyle anlattı: "Almanya'da rahatsızlık vermeye başlamıştı ama anlamadım.

HER ZAMAN BEKLERİM
Uçakta ağrılarım şiddetlendi. Anjiyo oldum. Şimdi çok iyiyim." Pilot Ebru Ünsal'a da sosyal medya hesabına mesaj atarak teşekkür ettiğini söyleyen Hilmi Güler "Ebru Hanıma çok teşekkür ediyorum. Hamburg da bir kardeşi olduğunu yazdım telefon numaramı ve adresimi bıraktım. Eğer bir gün Almanya'da sıkıntıya düşerse her zaman beni arayabileceğini söyledim" dedi.

OLUR BÖYLE VAKALAR
Türk Hava Yolları filosunda Airbus 321 uçaklarında iki yıldır uçan şirketin genç kadın pilotları arasında yer alan Ebru Ünsal, sosyal medya hesabından olayla ilgili olarak düşüncelerini paylaştı. Ünsal, daha önce birçok vaka ile karşılaştığını ifade ederek "Ama bu özel bir şeydi" diye yazdı.

Cevdet ÖZDEMİR
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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