Hayat boyu minnettar

THY'nin Hamburg-İstanbul seferini yapan uçakta kalp krizi geçiren Hilmi Güler 45yaşında, Almanya'da yaşayanTrabzonlu bir gurbetçi. 4Kasım Cuma günü eşi ve oğluile birlikte İstanbul'a gelirkenaniden fenalaştı.Güler'in hastaneye yetiştirilmesiiçin zamanla yarışbaşladı. Uçağın ikinci pilotu Ebru Ünsal, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile bağlantıya geçerek durumu hava trafik kontrolörüne bildirdi ve acil iniş talep etti. Hastaneye kaldırılan Hilmi Güler yaşadıklarını şöyle anlattı: "Almanya'da rahatsızlık vermeye başlamıştı ama anlamadım.
HER ZAMAN BEKLERİM
Uçakta ağrılarım şiddetlendi. Anjiyo oldum. Şimdi çok iyiyim." Pilot Ebru Ünsal'a da sosyal medya hesabına mesaj atarak teşekkür ettiğini söyleyen Hilmi Güler "Ebru Hanıma çok teşekkür ediyorum. Hamburg da bir kardeşi olduğunu yazdım telefon numaramı ve adresimi bıraktım. Eğer bir gün Almanya'da sıkıntıya düşerse her zaman beni arayabileceğini söyledim" dedi.
OLUR BÖYLE VAKALAR Türk Hava Yolları filosunda Airbus 321 uçaklarındaiki yıldır uçan şirketingenç kadın pilotlarıarasında yer alan EbruÜnsal, sosyal medya hesabından olayla ilgili olarak düşüncelerini paylaştı. Ünsal, daha önce birçokvaka ile karşılaştığınıifade ederek "Ama bu özel bir şeydi" diye yazdı.
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