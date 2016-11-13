İstanbul'da yaşayan İlker Karaca 6 yıllık eşinden anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin 4 yaşındaki kızlarının velayeti anneye verildi. Haftada bir gün kızını görme hakkına sahip olan baba İlker Karaca, annenin izni dahilinde kızıyla Çanakkale'de tatil yaptı. Tatil dönüşü baba Karaca nişanlısı ile birlikte eski eşinin evine gitti. Karaca küçük kızını annesine teslim ettikten bir süre sonra, eski eşinin hem sözlü hem de fiziksel saldırısına uğradı. İlker Karaca'nın iddiasına göre çiftin küçük kızları araçta babasının nişanlısının da bulunduğunu söylemesi üzerine, eski eş öfkeden deliye döndü. Kızının orada olmasına aldırmadan önce Karaca'ya vurmaya başladı ardından arabaya saldırdı.



'BENİ ANNEME VERME'

Annesinin aşırı tepkisinden korkan küçük kızın babasının arkasına saklanması da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Yaşadığı travmayı kamera kayıtlarını göstererek anlatan Karaca; "Eski eşim nişan resimlerimi görünce 'Sen bana nasıl haber vermezsin' dedi. Sürekli telefonla taciz etmeye başladı. Nişanlımla kızım vakit geçirsin diye düşündüm. Sonuçta ben o kadınla evleneceğim mutlaka kızımın onunla anlaşabilmesi lazım. O gün eve bırakmaya giderken nişanlım da geldi. Bir anda saldırmaya başladı. Bana saldırıyor çocuğun yanında, arabaya saldırıyor. Kızım 'Babacığım beni anneme verme' diyor. Ben de avukatımı aradım. Avukatım vermek zorunda olduğumu söyledi. Çocuğumu sakinleşmesi için arabaya bindirdim ama hanımefendi sakinleşmedi. Polise gidip şikayet ettim. O da beni şikayet etmiş" diye konuştu. Karaca yaşadıklarının ardından çocuğunu icra yoluyla ancak bir kez görebildiğini belirterek aile mahkemelerinin ortak velayette karar kılmasını talep etti.