İstanbul'da yaşayan İlker Karaca 6 yıllık eşinden anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin 4 yaşındaki kızlarının velayeti anneye verildi. Haftada bir gün kızını görme hakkına sahip olan baba İlker Karaca, annenin izni dahilinde kızıyla Çanakkale'de tatil yaptı. Tatil dönüşü baba Karaca nişanlısı ile birlikte eski eşinin evine gitti. Karaca küçük kızını annesine teslimettikten bir süre sonra, eski eşininhem sözlü hem de fiziksel saldırısınauğradı. İlker Karaca'nıniddiasına göre çiftin küçük kızlarıaraçta babasının nişanlısının dabulunduğunu söylemesi üzerine,eski eş öfkeden deliye döndü. Kızının orada olmasına aldırmadan önce Karaca'ya vurmaya başladı ardından arabaya saldırdı.
'BENİ ANNEME VERME'
Annesinin aşırı tepkisinden korkan küçük kızın babasının arkasına saklanması da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Yaşadığı travmayı kamera kayıtlarını göstererek anlatan Karaca; "Eski eşim nişan resimlerimi görünce 'Sen bana nasılhaber vermezsin' dedi.Sürekli telefonla taciz etmeyebaşladı. Nişanlımla kızım vakitgeçirsin diye düşündüm. Sonuçta ben o kadınla evleneceğim mutlaka kızımın onunla anlaşabilmesi lazım. O gün eve bırakmaya giderken nişanlım da geldi. Bir anda saldırmaya başladı. Bana saldırıyor çocuğun yanında, arabaya saldırıyor. Kızım 'Babacığım beni anneme verme' diyor. Ben de avukatımı aradım. Avukatım vermek zorunda olduğumu söyledi. Çocuğumu sakinleşmesi için arabaya bindirdim ama hanımefendi sakinleşmedi. Polise gidip şikayet ettim. O da beni şikayet etmiş" diye konuştu. Karaca yaşadıklarınınardından çocuğunu icrayoluyla ancak bir kezgörebildiğini belirterek ailemahkemelerinin ortak velayette karar kılmasını talep etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.