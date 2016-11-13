Hakimin 'Cumhuriyet' kararında dikkat çeken ayrıntı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, adreslerinde bulunamadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ve iki gün önce yurt dışından dönüşünde Atatürk Havalimanında gözaltına alınan Atalay'ın tutuklanmasına karar veren İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında, tutuklama nedenleri ve şüphelinin ifadelerine yer verildi.



"TERÖR ÖRGÜTLERİ PROPAGANDASI SAYILABİLECEK YAYINLAR"

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararında, Atalay'ın gazetenin icra kurulu başkanı ve vakfın başkan vekili olduğu anımsatılarak, dosyada yer alan delillere göre gazetede yayınlanan birçok haber ve yazıların, terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın propagandası sayılabilecek ve bu örgütler lehine algı oluşturabilecek yayınlar olduğu vurgulandı.

Gazetenin bazı haberlerinden örnek verilen kararda, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gazetenin 17 Temmuz'daki manşetinin ''Sokaktaki tehlike'' başlığıyla çıktığına dikkat çekildi. Kararda, demokrasisine sahip çıkmak ve darbe tehdidini püskürtmek için sokaklara inip geleceğine sahip çıkan millet üzerinden toplumu kutuplaştırmaya neden olabilecek haberde Cumhurbaşkanının tanka asılan posterlerinin manşet yapılarak, sokağa çıkıp demokrasiye sahip çıkılma hadisesinin tehlike olarak lanse edildiği kaydedildi.

"CUMHURİYET, İÇ KARGAŞA ÇIKARTMAYA YÖNELİK HABERLERE İMZA ATMIŞTIR"

Bir başka haber manşetinde ise ''Eksik demokrasi'' başlığı kullanılarak Yenikapı'da düzenlenen ve darbeye karşı gerçekleştirilip 5 milyondan fazla kişinin katıldığı mitingin hedef olarak gösterildiği, yine MİT tırlarına ilişkin ''İşte Erdoğan'ın yok dediği silahlar'' başlığıyla haber yapıldığı ifade edilen kararda, şöyle devam edildi:

"Bunun FETÖ'nün bir kumpası olduğu mahkemelerce tespit edildi. 22 Kasım 2015'te Sözcü gazetesinde yayınlanan bir yazıda 'daha önce Taraf gazetesini kendi sızıntılarının taşeronu olarak kullanan bu gizli yapı (FETÖ), MİT tırları haberinde olduğu gibi belgeleri servis etmek için artık Cumhuriyet'i seçti.' denilmiştir. Cumhuriyet sadece cemaatin belgeleri ile değil twitlerine de bel bağlamıştı. Yine gazetenin eski yazarlarından Mustafa Balbay'ın 'Cumhuriyet'te Fetöcülükten Kürtçülüğe kadar her şey serbest, CHP milletvekili olarak yazı yazmak yasak' şeklindeki twit atmasının, önceden gazetesinde çalışan bir yazarın söz konusu gazetenin terör örgütleri tarafından kullanıldıklarının bir delili olduğu anlaşılmaktadır.''

Hakimlik kararında, gazetede yer alan bazı yayınlara ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

''Cumhuriyet gazetesi, manipülasyon ile gerçeği perdeleyip terör örgütlerinin amacına uygun hareket ederek iç kargaşa çıkartmaya ve ülkeyi yönetilemez hale getirmeye yönelik haberlere imza atmıştır. 17/25 Aralık darbe girişimi sürecinde Ergenekon savcıları gazetede haber şeklinde yer alarak, o dönem genel yayın yönetmeni Can Dündar'la görüşmüşlerdir. Cumhuriyet'in devletçi, geleneksel, laik ve ulusalcı çizgisini ansızın değiştirip devleti hedef aldığı, devleti hedef alan FETÖ ve PKK kaynaklı haberleri manşete taşıdığı, bu yayınların İlhan Selçuk ve Mustafa Balbay sonrasına denk geldiği anlaşılmaktadır.''

PKK LEHİNE HABERLER

Söz konusu gazetenin birtakım yazarlarının FETÖ'nün organize ettiği Abant Toplantıları'na katıldığı, gazetenin FETÖ'nün yayın organı olan Zaman gazetesi ile aynı manşetleri attığı belirtilen kararda, gazetenin terör örgütü PKK'ya ilişkin yer verdiği bazı haberlere atıflar yapılarak, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Gazetenin bir haberi 'Bodruma baskın onlarca ölü' şeklindedir. Cizre'de gerçekleşen olayda, PKK mensupları sokak ve mahallelerde hendek ve çukur kazarak masum vatandaşların evlerini gasp ederek, bomba doldurmuşlardır. Haberde, PKK'lı teröristlerin ilçeye inerek ve vatandaşların evlerini kullanarak Türk Silahlı Kuvvetlerine ve polis kuvvetlerine ateş açtıkları, yüzlerce asker ve polisimizin şehit edildiği olaylarda devletimizin bekasına silah çeken söz konusu PKK'lı teröristler masum olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Yine ambulansların yaralıları almadıkları yönünde haberlerin yapıldığı, oysa o tarihte PKK'lı teröristlerce ambulanslara dahi ateş açıldığı görsel basından izlenebilmişti. Aynı şekilde terör örgütünce Nusaybin'de hedef alınarak bombalı hendekler kazıldığı, teröristlerce masum vatandaşlarımız, askerimiz ve polislerimizin şehit edildiği olaylara ilişkin gazetenin o tarihte manşet olarak 'Nusaybin yerle bir' şeklinde haberler yapılmıştır.''

Tanık olarak ifadesi alınan Rıza Zelyut'un 2 Kasım 2016 tarihindeki yazısında, Cumhuriyet gazetesinin PKK sempatizanları ile kripto FETÖ'cülerle doldurulduğunu belirttiği anlatılan kararda, Mustafa Balbay'ın gazeteden nasıl tasfiye edildiğine dair yazar Hikmet Çiçek'in yazısı da yer aldı.

Kararda, Cumhuriyet gazetesinin kuruluşundan beri logonun üzerinde hiçbir habere yer verilmediği, ancak 23-24 Mayıs 2015 tarihli gazetede logonun üzerine terörist başı Fetullah Gülen'in fotoğrafı ile birlikte "Fakirhaneme bunlar malikane diyor" şeklinde başlık atılarak haber yapıldığı kaydedildi.

''FETÖ DİYEMEDİLER''

Gazetede yer alan yazısı dizisi ve haberlerde FETÖ'ye terör örgütü denilmediği daha çok ''Gülen hareketi ya da cemaat'' şeklinde belirtildiği vurgulanan kararda, müşteki ve tanıkların ''Gazetenin PKK ve FETÖ örgütleri lehine değiştiğine'' dair ifadelerine yer verildi.

Kararda, bu nedenlerle şüpheli Atalay'ın Cumhuriyet gazetesinin süreklilik arz eden bu terör örgütlerinin reklam ve propagandasını yapma faaliyetlerinden sorumlu olduğu, üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi altında bulunduğu kanaatine varıldığı ifade edildi. "Şüphelinin, tutuklama yerine adli kontrol hükümlerinin uygulanarak serbest bırakılmasının, suçun hiçbir karanlık nokta kalmadan tüm unsurlarıyla ortaya konulması suretiyle aydınlatılması, böylece soruşturmanın ve şüpheli hakkında atılı suçtan açılması muhtemel kamu davasının kovuşturmasının selametle sonuçlandırılması bakımından sakıncalı olacağı" belirtilen kararda, Atalay'ın ''silahlı terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına faaliyette bulunmak'' suçundan tutuklanmasına hükmedildiği vurgulandı.