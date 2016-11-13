Gösterilere kan bulaştı

ABD’de Donald Trump’ın başkanlığını hazmedemeyen Clinton yanlıları 4 gündür sokakları savaş alanına çeviriyor. Şiddetin eksik olmadığı Portland’daki eylemlerde ise bir kişi gizemli bir kurşunla vuruldu
Beyaz Saray'a çıkmaya hak kazanan Donald Trump'ın başkanlığını sindiremeyen protestocular, oylamayı takip eden üçüncü gecede de gösteriler düzenledi. Sokağa çıkanlar Miami, Atlanta, Philadelphia, New York, San Francisco, Detroit ve daha birçok şehirde yürüyüş yaparken en çok vandallığın yaşandığı Portland'da kan döküldü. Polis yetkilileri gösteriler arasındaki kimliği belirlenemeyen bir kişinin etrafa ateş açtığını açıkladı. Olayda yaralanan bir kişinin, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Protestocuların çevreye zarar verdiği, otobüs duraklarını yıkıp dükkanların vitrinlerini indirdiği Portland'da polis de olaylara biber gazıyla müdahale etti. Şehirde ayrıca 18 yaşından küçüklerin gece saatlerinde sokağa çıkmasına yasak geldi. Yine aynı şehirde, sadece önceki gün yaşanan vandallıkların özel işletmelere 1 milyon dolarlık maddi zarar verdiği tespit edildi.
KARŞIT SLOGAN: KABUL EDİN
Şiddet olaylarının yaşanmadığı gösterilerden New York'ta ise Trump'a hakaret pankartları açılırken, Trump figürleri ateşe verildi. Miami'de Trump karşıtları, siyahi hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı gösterilerde "Trump'a hayır", "Benim bedenim benim kararım" ve "Benim başkanım değil" pankartları açıldı. Trump'ın yüzde 30'a yakın farkla kazandığı Dallas'ta ise Trump yanlılarıyla protestocular karşı karşıya geldi. Trump taraftarlarının, göstericilere "Seçim sonuçlarını kabul edin" şeklinde slogan attığı öğrenildi. Gösterilerin ilk üç gününde gözaltına alınanların sayısı onlarla ifade edilirken, yetkililer hafta sonu boyunca daha çok katılımlı ve daha şiddet içerikli eylemlerin yaşanmasından endişe ediyor.
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