Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında görev yapan 2 uzman çavuş, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) El Bab'a yönelik ilerleyişi sırasında terör örgütü DEAŞ'ın havan topuyla düzenlediği saldırıda hafif yaralandı. Yaralı askerler, aynı saldırıda yaralanan 4 ÖSO askeriyle Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle 82 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab'a ilerleyen ÖSO askerlerine, terör örgütü DEAŞ militanları tarafından havan saldırısında bulundu. Saldırıda 2 Türk uzman çavuş ile ÖSO'nun 4 askeri yaralandı. 2'si Türk yaralı 6 asker, sınır hattına getirilerek burada hazır bekletilen ambulanslara taşındı ve Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.