AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, cezaevlerine iletilen mektuplar ve tutukluların birbirlerine gönderdikleri notlarda anlatılan rüyalarla FETÖ mensuplarının moralleri yüksek tutulmaya çalışılıyor.

FETÖ üyelerinin de tutuklu bulunduğu bir cezaevinde, örgüt üyelerinin birbirlerine gönderdikleri belirlenen not kağıtları ele geçirildi. Not kağıtlarında, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'la ilgili bir rüyaya yer verildi.

"TRUMP NAMAZ KILDI"

Rüya, notlarda şu ifadelerle anlatıldı:

"Bir garip rüya gördüm. Rüyamda Trump Amerikan Başkanı olmuş, ekibiyle beraber Türkiye'ye ziyarete geliyor. Yanımda tanımadığım ama yakın bir arkadaşım olduğunu bildiğim biri ile heyete mihmandarlık yapıyoruz. Trump, cami ziyareti yapıyor. Ben arkadaşıma, 'İslamofobi hususunda kötü imajını düzeltmek için böyle yapıyor' diyorum.

Trump, camiden çıkıyor. Adam çirkin, iri yarı, saçları siyah. Ben arkadaşa, 'Televizyonda adamın saçları sarıydı boyatmış' demek ki diyorum… Daha sonra Trump namaza duruyor. Arkadaşım, 'Biz de namaza duralım' diyor. Ben, 'Yerler çok temiz değil evde kılarız' diyorum. Trump'ın arkasında kendi heyetinden takım elbiseli erkekler tek sıra saf halinde namaza duruyorlar. Ancak dikkatimi çekiyor, Trump'ın namazında rüku ve secde yok. Adamın cenaze namazını kıldığını uyanınca fark ettim."

Not kağıtlarının son bölümünde rüyayı anlatanın, "Sabah kalktık, televizyonu hemen açtım, 'Amerika'nın yeni başkanı Trump' diyordu." ifadeleri yer aldı.

Adalet Bakanı Bozdağ, AA'ya anlatmıştı

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da örgütün rüyalar üzerinden çalışma yaptığını, sahte rüyaların dışarıdan cezaevine sokulduğunu veya cezaevleri içerisinde yayıldığını ifade etmişti.

Bozdağ, paylaştığı bir örnek rüyaya ilişkin, şunları kaydetmişti:

"ABD seçimleriyle de biraz irtibatlı bir rüya bu. Bir tanesi diyor ki 'Rüyamda bir kaynar kazan gördüm. Kaynıyor, Yarabbi bu ne zulüm diyorum, sonra bir baktım, kendimi bir konferans salonunda buldum. Orada bir hanımefendi var. Ona derdimizi anlattık, bizi dinledi. (Ben size yardımcı olacağım) dedi. Sonra da bize kartını verdi, (Ben ABD başkanıyım, ne zaman isterseniz beni arayabilirsiniz) dedi'. Bu, cezaevlerindeki konuşulan rüyalardan birisi. Bir tanesi, Peygamberimiz Malatya Cezaevi'ne gelmiş, bayram namazı kıldırmış. Duvarlar kalkmış, herkes saf olmuş. Şimdi öbürü 'Ben görmedim' diyor, diğeri 'Senin imanında sıkıntı var. Nasıl görmezsin, ben gördüm' diyor. 'Gördüm' diyen rüyayı uyduran veya yaymakla görevli olan kişi. Bir sürü sahte rüyalarla içerideki insanları motive etmeye çalışıyorlar. Çözülmelerini engellemeye çalışıyorlar."



