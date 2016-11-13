FETÖ’den kreşlerde beyin yıkama seansı

FETÖ’nün kreş yaşındaki çocukların beynini nasıl yıkadığı skandal bir videoyla ortaya çıktı. Çocuklara örgüt propagandası yaptırılan videoyla ilgili psikologlar, “Bu teknikle intihar bombacısı dahi yetiştirirsiniz” dedi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) skandal videosu ortaya çıktı. Eğitim sistemini ele geçirmeye çalışan örgütün kreş yaşındaki çocukların beynini yıkadığı tespit edildi. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2015'te başlattığı ve 111 sanık hakkında yürüttüğü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan 2 bin 527 sayfalık iddianamenin ekleriyle ortaya çıkan dijital kayıtlar, 'Altın nesil yetiştiriyorum' yalanıyla yıllarca halkı kandıran Gülen'in, kreşlerdeki çocukları nasıl kullandığını gösterdi. İddianamede, örgütün Uşak'taki Üftade Koleji'nin Müdürü Cemalettin Baştuğ'un bilgisayarında bulunan kayıtların ayrıntıları yer aldı. FETÖ'nün yüzlerce anaokulu ve kreşinde gösterilmek üzere hazırlanan kısa filmde, yaşları 5 ila 10 arasındaki çocuklara örgüt propagandası yaptırıldığı tespit edildi. "Ben bitmeden bu hizmet bitmez" yazısıyla başlayan videoda, çocukların ellerine, elebaşı Gülen'in 'Kırık Testi', 'Sonsuz Nur' gibi kitaplarının tutuşturulduğu görülüyor. Çocuklar videoda "Benim adım Fethullah. Ben şakirtim. Hoca efendiyi çok seviyorum" diyor. Yaptığı yolsuzluklar bir bir ortaya çıkan örgüt üyelerinin 17 Aralık kumpasının ardından gündeme getirdiği 'Haram lokma' sloganı, videoda çocuklara da söylettiriliyor. Çocuklar, "Hizmet bitti diyorlar siz onu ninni diye çocuklarınıza anlatın, büyüyünce dershanede öğretmenlik yapacağım, Afrika'ya hicret" gibi ifadeler kullanıyor.
PROPAGANDA YAPTIRDILAR
İddianame eklerinde, FETÖ'nün bürokrasi imam yardımcısı, tutuklu Hazim Sesli'nin telefonundan çıkan bir başka video kaydı da küçücük çocukların örgüt ideolojisi için nasıl kullanıldığını gösteriyor. Videoda, 2-3 yaşlarında olduğu tahmin edilen küçük bir kıza "Özgür basın susturulamaz" şeklinde sloganlar attırılıyor. Terör örgütü üyesi, firari Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Yayın Grubu Genel Müdürü, FETÖ üyesi, tutuklu Hidayet Karaca'ya yürütülen operasyonları protesto etmek amacıyla "Ekrem Dumanlı, burada", "Hidayet abi, Allah'a emanet" gibi atılan sloganlar küçük kıza da söylettiriliyor.
YETİŞKİN SİLAHI OLARAK KULLANILIYOR
FETÖ'nün skandal videosunu izleyen Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Eğitmenleri Derneği (OKEVED) Başkanı Sefa Özdemir Yılmaz, çocukların ezberletilmiş cümleler kurduğunu belirterek, "Bilinçaltlarına yerleştirilen subjektif fikir ve hedefler çocukların benlik algılarında olumsuz etkiler yaratır" dedi. Videonun masumane sunulduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Çocukların jest ve mimikleri, ses tonu değişimleri apaçık duygusal bir istismarın göstergesi. Oyun çağı çocuklarının yetişkin silahı olarak kullanılmasına acilen müdahale edilmeli" ifadelerini kullandı
İNTİHAR BOMBACISI DAHİ OLUR
Psikiyatr Prof. Doktor Sefa Saygılı, "Biz buna psikolojide beyin yıkama diyoruz. Çocuklar düşünme ve muhakeme yeteneğini kaybediyor. Bir süre sonra onlar için tek doğru öğretilen şey oluyor" dedi. Terör örgütlerinin militan yetiştirmek için bunun gibi yöntemleri kullandığını anlatan Saygılı, ailelerin bilerek ya da bilmeyerek çocuklarını bir felakete sürüklediğini vurguladı. Saygılı, "Böyle yetişen çocuklara ileride suikast yaptırabilirsiniz. Hatta intihar bombacısı bile olabilirler. Çünkü beyinleri yıkanmıştır, düşünemez, doğruyu-yanlışı muhakeme edemezler" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.