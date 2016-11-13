Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işadamlarına çağrıda bulunarak, "Bizim farkımız bu şekilde her biri tek başına başka bir ülkeyi dizleri üzerine çökertecek sorunlarla, her ülkeyi abad edecek projeri aynı anda üstesinden gelecek ülkedir. Uluslararası yatırımcıların önemli bölümü bu gerçeği gördüğü için yatırımları artırarak sürdürüyor. Uluslararası yatırımcıların güvendiği Türkiye'ye kendi iş adamlarımızın dört elle sarılmaması sadece onlara kaybettirir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Tuzla-Sedef Tersanesi'nde gemi uğurlama törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Gemilerimiz elektrik üreterek ihtiyacı karşılayacak. Ülkemizdeki enerji yatırımlarını çeşitlendirme suritiyle yakından takip ettiğimiz bu şirketi ayrıca tebrik ediyorum. Türkiye'nin en büyük sorunu kendini doğru bir şekilde anlatamamaktır. Bunun asıl sebebi Türkiye'nin sahip olduğu benzersiz özelliklerdir. Bunca sorunla, bunca ekonomik aynı anda var olabilir dünyada bunu pek de bilemiyorum.

Ülkemizi ve milletimizi derinlemesine tanımayan birisinin Türkiye'ye baktığında gördüğü manzara şudur: Terör örgütlerinin hedef aldığı, Suriye ve Irak'taki gelişmelere müdahil olan, kriz alanlarıyla iç içe bir ülke. Darbe girişimine maruz kalmış bir ülke. Türkiye sadece bundan ibaret bir ülke değil. Bu fotoğraf madalyonun bir yüzü. Diğer yüzünde ise, Türkiye her gün dünya çapında projelerin açılışını yapan, yenilerini üreten, hedeflerinden uzaklaşmayan, büyüyen, güçlenen ülke. 15 Temmuz'da darbe oldu, ertesi gün yastık altındaki döviz piyasaya çıktı. Merkez Bankası piyasaya döviz sürmedi. Vatandaşım dövizlerini piyasaya sürdü.

Suriye ve Irak krizleri karşısında yardım gelmese dahi, tüm dünyaya örnek olacak insani duruş sergileyebiliriz. Yatırımlar hayata geçirilebilir. Mesele güven, istikrar meselesidir. Bu istikrar, güven olmasa dünyanın birçok yerinden bu krediler gelmez.

HAVALİMANIMIZIN İLK ETABINI 2018'DE AÇIYORUZ

Önümüzdeki ay Boğaz'ın altında Avrasya Tüneli'nin açılışını yapıyoruz. Darbe girişiminden hemen önce Osman Gazi Köprüsü'nü hizmete açtık. Ağustos'ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü açtık. İstanbul'daki havalimanımızın ilk etabını 2018'de açıyoruz. 28 stat projemiz var. 6,5 milyon binanın yıkılıp yeniden yapılmasını hedefleyen kentsel dönüşüm projemiz var. İnsansız hava araçlarını silahlı üreten projelerimiz var.

Bizim farkımız bu şekilde her biri tek başına başka bir ülkeyi dizleri üzerine çökertecek sorunlarla, her ülkeyi abad edecek projeri aynı anda üstesinden gelecek ülkedir. Uluslararası yatırımcıların önemli bölümü bu gerçeği gördüğü için yatırımları artırarak sürdürüyor. Uluslararası yatırımcıların güvendiği Türkiye'ye kendi iş adamlarımızın dört elle sarılmaması sadece onlara kaybettirir."