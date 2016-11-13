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DİŞİnceli Melania

DİŞİnceli Melania
Dünyanın kilitlendiği seçimler sona erdi. 'nin başkanlık koltuğuna (70) geçti. Trump'ın 46 yaşındaki eşi ise güzelliği ile herkesi büyüledi. Ülkenin yeni 'si ise kadınlar için çalışmalarını belirledi. Melania Trump'ın özellikle kadınlarla ilgili kampanyalarda etkili olacağı kaydedildi. Melania Trump'ın yakın çevresine "Kadınların özellikle iş hayatında etkili olması için elimden gelen her şeyi yapacağım" dediği öğrenildi. Bu arada Trump Wall Street Journal gazetesine röportaj verdi. Rusya lideri Putin'den gelen telgraf için "harika" dedi. Trump ayrıca yakın zamanda Putin ile telefonda görüşme planladıklarını söyledi.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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