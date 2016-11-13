DİŞİnceli Melania

Dünyanın kilitlendiği seçimler sona erdi. ABD'nin başkanlık koltuğuna Donald Trump (70) geçti. Trump'ın 46 yaşındaki eşi Melania Trump ise güzelliği ile herkesi büyüledi. Ülkenin yeni First Lady'si ise kadınlar için çalışmalarını belirledi. Melania Trump'ın özellikle kadınlarla ilgili kampanyalarda etkili olacağı kaydedildi. Melania Trump'ın yakın çevresine "Kadınların özellikle iş hayatında etkili olması için elimden gelen her şeyi yapacağım" dediği öğrenildi. Bu arada Trump Wall Street Journal gazetesine röportaj verdi. Rusya lideri Putin'den gelen telgraf için "harika" dedi. Trump ayrıca yakın zamanda Putin ile telefonda görüşme planladıklarını söyledi.
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