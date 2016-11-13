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'nde 310 asker ihraç edildi

soruşturması kapsamında Komutanlığında 168 subay ile 123 astsubay görevden uzaklaştırıldı, 15 subay ile 4 astsubay ihraç edildi.

Deniz Kuvvetlerinde dev FETÖ temizliği

Komutanlığında 168 subay ile 123 astsubay görevden uzaklaştırıldı, 15 subay ile 4 astsubay ihraç edildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Komutanlığında görevli 168 subay ve 123 astsubayın görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, 15 subay ve 4 astsubayın da ihraç edildiği belirtildi.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar 13:34
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