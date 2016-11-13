Komutanlığında 168 subay ile 123 astsubay görevden uzaklaştırıldı, 15 subay ile 4 astsubay ihraç edildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 168 subay ve 123 astsubayın görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.
Açıklamada, 15 subay ve 4 astsubayın da ihraç edildiği belirtildi.
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