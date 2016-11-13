Daha yoğun çalışın

Irak'ın kuzeyindeki Sincar şu anda Kandil'in bir başka versiyonu... Orada PKK'lılar var. Bir de tabi oranın hemen doğusunda Telafer var. Telafer'de Türkmenler'in durumu malum. Onlar arasında Pers yanlısı olanlar da var. Öbür tarafta Musul meselesi var. Haşdi Şabi, sürekli tehdit oluşturuyor. Irak'ta Pers yayılmacılığının giderek baskın çıkması müspet şeyler değil.



Sınıra yapılan yığınağın bununla ilgisi var mı?

Var tabii. Hazırlıklı olmak durumundayız. Gelişmeleri yakından izliyoruz. Başika'daki kampımız da esasen bölgeye destek amaçlıdır. Kardeşlerimizin davetine kulak tıkayamayız.



Almanya hem PKK'nın, hem de FETÖ'nün hamisi durumunda. Kaçanlar oraya yerleşiyor. Bu durumu neye bağlıyorsunuz?

Geri kabul ile alakalı sözlerinde de durmadılar. Avrupa Birliği adeta, bizi zorlayarak, bizim AB sürecinin dışına çıkmamızı istiyor. İstemiyorlarsa açıkça söylesinler. İlanihaye sabredemeyiz.



Yurt dışına kaçan PKK'lıların, FETÖ'cülerin vatandaşlıktan çıkarılması...

Ben aynı noktadayım. Sayın Başbakan'a da, bakanlara da, hepsine söyledik. Değerlendirmelerini yapıyorlar.



Trump aleyhine gösteriler başladı. Dergiler, gazeteler aleyhine manşetler atıyor. Bu hangi akıldır?

Şimdi Türkiye için bir üst akıl vardı, o belli. Amerika için de bir üst akıl var. Trump'a karşıtı gösterilerin geçici olduğunu düşünüyorum. Çoğu yakında Trump'tan randevu almak için sıraya girer.



Avrupa, teröristlere kapılarını açıyor...

Almanya'da Cumhurbaşkanlığı makamının yaptığını düşünün: Terörden 5 yıl ceza almış birisini makamında eşiyle karşılıyor. Ona özel muamele yapıyor. Paris Belediyesi fahri hemşehrilik beratı veriyor. Bunlar tam bir skandal. Avrupa Konseyi'nde de, Avrupa Parlamentosu'nda da, binaların koridorlarında, her yerde terörist başının resimlerinin asılmasına müsaade edilebiliyor. Oralarda terör örgütün afişleri, pankartları asılıyor; çadır kurmasına müsaade ediliyor. Bunu yapan Belçika'ya hiç bir şey demeyenler, gelip bize adeta akıl vermeye kalkıyorlar. Şu anda Batı'da adeta şirazesinden çıkmış bir yapı var. Avrupa'nın terör örgütüne sırtlarını dayayanlara sahip çıkmaya kalkışması bizim şehit ailelerimizi tabii ki rahatsız ediyor. Nitekim Almanya Büyükelçiliği, Belçika Büyükelçiliği önünde yapılan barışçıl gösteriler bu rahatsızlığın ifadesidir.



Bir siyasi parti bildiri ile cesaret veriyor, FETÖ'nün elemanları hedef gösteriyor. Bir partiden de tehditler geliyor. Bu konuda değerlendirmeniz nedir?

Her şey yüzde 100 kontrol altında değil. Cezaevinden dışarıya rahatlıkla tweet atanlar oluyor. Yurtdışına kaçmış olanlar ayrı... Demek ki yeterli kontrol yok... Onlara yönelik bu ülkenin istihbaratı daha yoğun bir çalışmanın içine girmeli. İktidar kendine göre terörle mücadeleyi sürdürürken karşı kesim de boş durmuyor. Bunu kendileri için bir ölüm kalım meselesi gibi görüyorlar. Bitişin ifadesi bu... Eninde sonunda çökecekler, bitecek bu iş. Başka çıkışı yok. Şimdi bunların sığındıkları bir teori var: "Darbeler başarılı olamazsa suikastler dönemi başlar" teorisi... Fatih yavrumuz belki de bu suikastlerden biri oldu... Daha farklı isimleri de hedef alabilirler. Dikkatli olmak lazım. Ama bizler, şehadete inanmış insanlarız. Ölüm, er veya geç, mukadder. Bir gün ayağınız taşa takılır, öyle de gidebilirsiniz, şehit de olabilirsiniz.



TRUMP'I DAVET ETTİM

Trump'ın ABD Başkanlığı'na seçilmesiyle birlikte ilişkilerimizin seyri konusunda öngörünüz nedir?

Telefonla arayarak tebrik ettim. Kendisi görevi 20 Ocak 2017 tarihinde devralacak. İmkan olursa, o tarihten önce de görüşmemiz söz konusu olabilir. Telefonda, karşılıklı olarak, en kısa sürede görüşmekten memnuniyet duyacağımızı ifade ettik. Türkiye'nin yurt dışına yapacağı ilk seyahatlerden biri olmasından memnuniyet duyacağımızı belirttim.



MHP'NİN DURUŞUNU OLUMLU BULUYORUM

İktidar partisi terörler mücadelede yalnız kalmıyor mu?

Şu anda iktidar partisinin yanında görüşmeler yürüttüğü bir parti var. MHP'nin koyduğu tavırlar süreç içerisinde net ortada. Terörle mücadelede duruşunu ben şahsen olumlu buluyorum. Öbür tarafta ana muhalefet ile "Parlamentoya gelmeyeceğim" diyen malum Kandil'in uzantısı, onlar zaten siyaset yapmıyor artık, siyaseti bıraktılar.