Çavuşoğlu: Elinden geleni ardına koymasın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Konutunda Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu'na Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'un Türkiye'ye yönelik son açıklamaları soruldu.

"SİZİN BU TEHDİTKAR TAVIRLARINIZ BİZİ ETKİLEMEZ"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'un Türkiye ile müzakerelerin bitirilebileceği ve Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar uygulanabileceği yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:



"Esasen Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz'un söylediklerinin çok fazla bizim için bir önemi yok eğer Schulz'un gücü yetiyorsa öncelikle Avrupa Parlamentosu'nda PKK faaliyetlerine son versin bunları engelleyebilsin ki öyle görünüyor ki ya destekliyor kendisi ya da gücü yetmiyor. Diğer taraftan Schulz'un yaptığı açıklamaya baktığınız zaman hem üst perdeden tehditkar tavırlarını sürdürüyor. Hiç kusura bakma, sizin bu tehditkar tavırlarınız bizi etkilemez. Biz kararlarımızı alırken halkımıza soruyoruz, halkımızdan güç alıyoruz sizden de almıyoruz. Buradan ilişkilerle ilgili Türkiye-Avrupa Birliği temasının devam etmesini arzu ederken de esasen gerçek niyetini söylüyor. Diyor ki 'Diyaloğu devam ettirmezsek muhalefete Türkiye ve karşıtlarına sahip çıkamayız' Kimi kast ediyorsunuz? CHP mi? MHP mi? Hayır. PKK ve onun yandaşlarını kast ediyorsunuz. Yani Türkiye'yle ilişkilerin karşılıklı çıkar çerçevesine önemini söylemiyor.



"ELİNDEN NE GELİYORSA ARKASINA KOYMASIN"

Ne için Türkiye'yle diyaloğun devam etmesini istediğini açıkça söylüyor. Şimdi Türkiye'deki gelişmelerle ilgili Schulz'un ve arkadaşlarının açıklamaları var. PKK'lıları da çok iyi savunuyorlar. Peki bizim en son Şehit Kaymakamımız, Derik Kaymakamı'mız Muhammet Fatih Safitürk'ün teröristler tarafından şehit edilirken, şehit edildikten sonra Schulz'un ve onun gibi düşünenlerin herhangi bir açıklaması oldu mu? Yani bir PKK'lı çok önemli ama bizim Kaymakamımızın yine diğer şehitlerimizin hatta PKK'nın katlettiği Kürt vatandaşlarımızın hiçbir değeri, önemi yok. Dolayısıyla Schulz'un bu tehditkar açıklamalarının bizde hiçbir etkisi yok hiç kusura bakmasın önce AP'deki PKK faaliyetlerini durdursun. Gücü yetiyorsa yine AB üyesi ülkelerdeki teröre destek veren faaliyetlere karşı söylem içinde olsun. Ekonomik yaptırımlarla ilgili, diğer konularla ilgili de elinden ne geliyorsa arkasına koymasın. Ne gerekiyorsa onu yapsın. Bizde bir tabir var, elinden geleni arkasına koymasın, gerekeni ne yapmak istiyorsa yapsın. Gerçekten AB'nin ve parlamento başkanının iki yüzlülüğünü, çifte standardını her zaman olduğu gibi yine son günlerde görüyoruz. Sadece biz değil halkımız da bunu çok iyi görüyor."



