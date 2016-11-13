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Can’lı kalkan

Can’lı kalkan
Almanya terör çisi 'li vekillerle dayanışma projesi başlattı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) 'ı, SPD, Yeşiller ve Sol Parti'nin grup başkanları Thomas Oppermann, Anton Hofreiter ve Sahra Wagenknecht de Selahattin Demirtaş'ı himayesine aldı. Alman vekiller terör firarisi Can Dündar'ı da unutmadı. Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokratlar'dan (CDU) Erika Steinbach, Dündar'ı himayesi altına aldı! Artık Alman pasaportu taşıyan Dündar ise Alman medyasına iyice ısındı! Dündar, Almanya Devlet Televizyonu'nun ikinci kanalı olan ZDF'ye çıktı. Türkiye'yi karaladı. Üstüne üstlük provokasyon yaptı.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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