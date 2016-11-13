Can’lı kalkan

Almanya terör destekçisi HDP'li vekillerle dayanışma projesi başlattı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Franz MünteferingFigen Yüksekdağ'ı, SPD, Yeşiller ve Sol Parti'nin grup başkanları Thomas Oppermann, Anton Hofreiter ve Sahra Wagenknecht de Selahattin Demirtaş'ı himayesine aldı. Almanvekiller terör firarisi CanDündar'ı da unutmadı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokratlar'dan (CDU) Erika Steinbach, Dündar'ı himayesi altına aldı! Artık Alman pasaportu taşıyan Dündar ise Alman medyasına iyice ısındı! Dündar,Almanya Devlet Televizyonu'nunikinci kanalı olan ZDF'ye çıktı.Türkiye'yi karaladı. Üstüneüstlük provokasyon yaptı.
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