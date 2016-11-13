"Bu millet bütün oyunları bozacak güçtedir"

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Araklılılar Derneğinin, Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde 1100 Trabzonsporlu öğrenciye forma hediye ettiği törene katıldı.

Soylu, törendeki konuşmasında, çatışmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğini, dünya ve insanlığın geleceğe iyi bir miras bırakmadığını, üretilen savaşların, çatışmaların karşısında insanoğlunun, bunların panzehiri olan sanatı ve sporu da ürettiğini söyledi.

Bakan Soylu, şehit edilen Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün cenaze törenine katıldıklarını ifade ederek, "Yetimin başını okşayan, çoluk çocuk mutlu olsun diye park yaptıran, terörden harap olan okulları onaran, yolları yaptıran Kaymakamı alçakça bir tuzakla şehit ettiler. Ömer Halisdemir, darbecilere karşı durdu, şehit oldu. Babasının ilk beyanatı, 'vatan için yetiştirdim, vatana da verdim' dün şehit olan Kaymakamımızın babası mikrofonu cenazede eline aldı, söylediği cümle şu, 'vatan, uğrunda ölen varsa vatandır. Ben oğlumu vatan için şehit verdim.' Ömer Halisdemir'in babası da Muhammed Fatih'in babası da bu toprağın, bu ülkenin, bu vatanın, bu milletin ne olduğunu dosta da düşmana da çok net bir şekilde ifade etti." diye konuştu.

"VATANIMIZDAN BİR TEK ÇAKIL TAŞI DAHİ KOPARAMAZLAR"

Ülkenin dört bir yanında şehit cenazelerine katıldığını ve metanetten başka bir şey görmediğini söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

"O alçaklar, o hainler dünyanın hangi devletinden destek görürlerse görsünler, hangi büyükelçiler yana yakıla koşup gelip o teröristlerin vekillerine sahip çıkarlarsa çıksınlar, bu milletin gücü bütün oyunları bozacak güçte, bütün oyunları tarumar edecek güçtedir. Bilsinler ki ne vatanımızdan ne de yüreğimizden bir tek çakıl taşı dahi koparamazlar. Ben bu gücü şehit ailelerimizde gördüm. Bugün sınırlarımızın dışında da sınırlarımızın içinde de terörle mücadeleyi kararlı bir şekilde devam ettiriyoruz."

Soylu, ülkenin her noktasında güvenlik güçlerinin teröristlere karşı gösterdiği kararlılığın terör örgütünü ülkeden silip atacağını vurgulayarak, "Hiç kimse bu konuda en ufak bir karamsarlık içerisinde olmasın. Bilmenizi istiyorum ki terörle mücadelede bir tarih yazıyoruz, tarih yazmaya devam edeceğiz, terör örgütünü bu topraklardan silip atacağız." dedi.

"PKK LAFINI KİMSE AĞZINA ALABİLECEK CESARETİ ORTAYA KOYAMAYACAK"

Bakan Soylu, girilmemiş yerlere girdiklerini, el atılmamış yerlere operasyonlar yaptıklarını aktararak, teröristlerin üslenme bölgelerine bir daha üslenmemeleri için operasyon üstüne operasyon yaptıklarını belirtti.

Bu kış teröristlere ülke topraklarını dar edeceklerini ifade eden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ocak ayında, mart ayında bunlara öyle sürprizlerimiz var ki dün cenazede de söyledim, Allah şahidimiz olsun, PKK lafını bundan sonra kimse ağzına alabilecek cesareti ortaya koyamayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sayın Başbakanımızın da talimatı açık ve nettir, bundan sonra bu ayın sonuna doğru aralık ayında, ocak ayında, şubat ayında, mart ayında ardından nisan ayında İçişleri Bakanı olarak Diyarbakır'dan Hakkari'ye, Van'dan Mardin'e kadar o toprakların her birinde bu ülkenin bir evladı olarak terörle mücadelede bir ve dik olacağımızı söylüyorum. Bir taraftan devletlerden destek alacaklar, arkalarında terör örgütünü destekleyen vekillerle beraber o terör örgütünü destekleyen devletlerle birlikte bu ülkenin ciğerine hançer saplamaya çalışacaklar."

Kapatılan derneklerin terör örgütlerine destek olduğunu dile getiren Soylu, "Fransa'dan bir gazeteci Türkiye'ye gelmiş ve hiç kimseden izin almadan Suriyelilerin kamplarını dolaşıyor. FETÖ'ye müzahir ve onlarla birlikte olanlarla sürekli bir şekilde röportaj yapıyor. Cumhurbaşkanımıza hakaret içeren röportajlar yapıyor, bunların hiçbirini izin almadan gerçekleştiriyor. Almanya'da Cumhurbaşkanımızın orada mitingde konuşmasına müsaade etmeyeceksin, terör örgütünün başlarından birinin konuşmasına müsaade edeceksin, kendi gazetecilerini Türkiye'ye gönderip sınırları ve ülkemizi karıştırmaya çalışacaksın ondan sonra özgür gazetecilikten bahsedeceksin." değerlendirmesinde bulundu.