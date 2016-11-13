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'da 12 dakika arayla iki

'da akşam saatlerinde 12 dakika arayla meydana gelen iki de can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boluda 12 dakika arayla iki deprem
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 20.48'de merkez üssü Kürkçüler olan Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde meydana geldi. Bu depremden 12 dakika sonra da bu kez merkez üssü Kızılağıl köyü mevki olan 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler, kentte hafif şekilde hissedilirken can ve may kaybına yol açmadı.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar 21:48
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