Bir daha tövbe

Bursa Mudanya'da Koray C. idaresindeki motosiklet, E.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada Koray C. ile birlikte arkadaşı Aleyna Muröz yaralandı. Kaldırıldığı hastanede gördüğü tedavi ile hayati tehlikeyi atlatan Aleyna Muröz, o ana ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini hasta yatağında izleyince bir kez daha şoke oldu. Ölmediğine şükrettiğini anlatan Muröz, "Bu korku bana bayağı yeter. Bir daha da motosiklete binmem" dedi. Baba Hasan Muröz ise kazadaki sürücünün duyarsızlığına tepki göstererek, "Yaralı çocuklarla ilgileneceğine, gidip arabasına bakıyor, siliyor" diye konuştu.