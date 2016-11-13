Bir aile kül oldu!

Antalya'da 17 gün önce eşinin üzerine benzin döküp yaktığı 38yaşındaki 2 çocuk annesi NurşenŞengül, yaşam savaşını kaybetti.Kemer ilçesinde, geçen 26 Ekim'deeşi Nurşen Şengül'le tartışan ZekaiŞengül (48) sinirle dışarıya çıktı.Kısa bir süre sonra elinde bir şişebenzinle eve döndü. 9 yaşındakikızlarını dışarıya çıkarıp tüm kapıve pencereleri kapatan öfkeli kocaardından elindeki benzini NurşenŞengül'ün üzerine dökerek, eşiniateşe verdi. Bir anda alevlerinsardığı Nurşen Şengül ile kendiüzerine de benzin dökülen ZekaiŞengül ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürürken, çiftte hastaneye kaldırıldı. Durumu ağı olan genç kadın, Kemer Özel Yaşam Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. İzmir'deki Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi edilen Zekai Şengül, 1 Kasım'da hayatını kaybetti. 17 gündür yaşam mücadelesi veren Nurşen Şengül de, önceki akşam hayata veda etti.
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