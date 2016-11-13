Bir aile kül oldu!

Antalya'da 17 gün önce eşinin üzerine benzin döküp yaktığı 38 yaşındaki 2 çocuk annesi Nurşen Şengül, yaşam savaşını kaybetti. Kemer ilçesinde, geçen 26 Ekim'de eşi Nurşen Şengül'le tartışan Zekai Şengül (48) sinirle dışarıya çıktı. Kısa bir süre sonra elinde bir şişe benzinle eve döndü. 9 yaşındaki kızlarını dışarıya çıkarıp tüm kapı ve pencereleri kapatan öfkeli koca ardından elindeki benzini Nurşen Şengül'ün üzerine dökerek, eşini ateşe verdi. Bir anda alevlerin sardığı Nurşen Şengül ile kendi üzerine de benzin dökülen Zekai Şengül ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürürken, çiftte hastaneye kaldırıldı. Durumu ağı olan genç kadın, Kemer Özel Yaşam Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. İzmir'deki Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi edilen Zekai Şengül, 1 Kasım'da hayatını kaybetti. 17 gündür yaşam mücadelesi veren Nurşen Şengül de, önceki akşam hayata veda etti.



Erdoğan ÖZTÜRK