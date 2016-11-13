Binlerce elveda

NAMAZI BABASI KILDIRDI
Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, bakanlar ve onbinlerce vatandaş katıldı. Cenaze namazısını ise şehidin babası Asım Safitürk kıldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tabutunu omuzladığı şehit Safitürk, ebediyete uğurlandı.
İDAM MECLİS'TE
Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye kast eden ne kadar terör örgütü varsa hepsine rest çekti. Hainlerin arkasındaki güçlere de açık açık mesaj gönderdi: Bu alçaklar, bu ahlaksızlar, bu adiler zannediyorlar ki yaptıkları suikastlarla bir yere varacaklar. Ama varamayacaklar. Biz Muhammed Fatihlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. Allah'ın izniyle bunların kökünü kazıyacağız. Eğer bunların kökünü biz kazıyamazsak bunun hesabını indi ilahide veremeyiz. Yeter ki bir olalım. Birbirimizi, Allah için sevelim. Bunu yaptığımızda er geç zafere ulaşacağız. Rabbimizin bizlere buyurduğu gibi, bu işte kararlı davrandığımız sürece onun bize vaadi olan zafere ulaşacağız. Bu konuda ben milletimin hassasiyetini biliyorum. İdam ile ilgili konu TBMM'nin gündeminde. Bununla ilgili kararı Batı değil biz veririz. Millletimin ne istediği aslolandır. Şahsa karşı işlenen suçun tek af yetkisi onun varislerindedir. George ne demiş, Hans ne demiş bizi ilgilendirmiyor. Allah ne demiş bizi o ilgilendiriyor.
O KALLEŞLER YAKALANDI
Mardin Derik'te güvenlik güçleri, bir istihbarat aldı. PKK'nın dağ kadrosunda olduğu tespit edilen 2 teröriste yönelik operasyon yaptı. Kalleşler, saklandıkları evde silahları ile birlikte yakalandı. Yakalanan teröristlerin, Kaymakam Safitürk'ün şehit olduğu bombalı saldırıya karıştığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma ve operasyonlar aralıksız devam ediyor. Siirt'in Eruh ilçesinde yapılan operasyonlarda, Eruh Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Murtaza Dayanç'a suikast hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelilerin de aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.