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Binlerce elveda

Şehit Fatih Safitürk, ebediyete uğurlandı. Onbinlerce vatadaşın katıldığı cenazede terör odaklarına sert çıktı.

Binlerce elveda
Mardin Derik'te hain suikast sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk için ilk tören Sakarya Valiliği'nin önünne düzenlendi. Acılı eşi Ayşegül Safitürk, oğlu ile birlikte tabuta sarıldı. 3 yaşında yetim kalan Asım Eren, annesine "Babam nerede" diye sordu. Anne Safitürk, "Baban tabutta oğlum" cevabını verdi. Sonra da eşinin fotoğrafına bakarak, "Çok güzelsin aşkım" diye ağladı. Valilik önündeki törenin ardından şehidin naaşı, Kalaycı Merkez Camisi'ne getirildi.

NAMAZI BABASI KILDIRDI
Törene , Başbakan Yıldırım, bakanlar ve onbinlerce vatandaş katıldı. Cenaze namazısını ise şehidin babası Asım Safitürk kıldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tabutunu omuzladığı şehit Safitürk, ebediyete uğurlandı.

İDAM MECLİS'TE
Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye kast eden ne kadar terör örgütü varsa hepsine rest çekti. Hainlerin arkasındaki güçlere de açık açık mesaj gönderdi: Bu alçaklar, bu ahlaksızlar, bu adiler zannediyorlar ki yaptıkları suikastlarla bir yere varacaklar. Ama varamayacaklar. Biz Muhammed Fatihlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. Allah'ın izniyle bunların kökünü kazıyacağız. Eğer bunların kökünü biz kazıyamazsak bunun hesabını indi ilahide veremeyiz. Yeter ki bir olalım. Birbirimizi, Allah için sevelim. Bunu yaptığımızda er geç zafere ulaşacağız. Rabbimizin bizlere buyurduğu gibi, bu işte kararlı davrandığımız sürece onun bize vaadi olan zafere ulaşacağız. Bu konuda ben milletimin hassasiyetini biliyorum. İdam ile ilgili konu TBMM'nin gündeminde. Bununla ilgili kararı Batı değil biz veririz. Millletimin ne istediği aslolandır. Şahsa karşı işlenen suçun tek af yetkisi onun varislerindedir. George ne demiş, Hans ne demiş bizi ilgilendirmiyor. Allah ne demiş bizi o ilgilendiriyor.

O KALLEŞLER YAKALANDI
Mardin Derik'te güvenlik güçleri, bir istihbarat aldı. PKK'nın dağ kadrosunda olduğu tespit edilen 2 teröriste yönelik operasyon yaptı. Kalleşler, saklandıkları evde silahları ile birlikte yakalandı. Yakalanan teröristlerin, Kaymakam Safitürk'ün şehit olduğu bombalı saldırıya karıştığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma ve operasyonlar aralıksız devam ediyor. Siirt'in Eruh ilçesinde yapılan operasyonlarda, Eruh Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Murtaza Dayanç'a suikast hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelilerin de aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alındı.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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