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Berra’nın katili serbest

Berra’nın katili serbest
Afyonkarahisar'da önceki gün O.Ö.'nün kullandığı servisten inen (6) yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada aşırı sürat yapan trafik canavarı O.Ö., küçük Berrak'ı ezdi. Talihsiz çocuk olay yerinde can verdi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şoför, mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Küçük kızın ailesi karara isyan etti. 'Göz göre göre yavrumuzu bizden aldı' diyerek karara itiraz edeceklerini belirtti.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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