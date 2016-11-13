Berra’nın katili serbest

Afyonkarahisar'da önceki gün O.Ö.'nün kullandığı servisten inen Berra Yıldırım (6) yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada aşırı sürat yapan trafik canavarı O.Ö.,küçük Berrak'ı ezdi. Talihsizçocuk olay yerinde can verdi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şoför, mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Küçük kızın ailesi karara isyan etti. 'Göz göre göre yavrumuzu bizden aldı' diyerek karara itiraz edeceklerini belirtti.
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