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Beni de dünya!

Beni de Giresun dünya!
Giresun 'de yaşayan , 'a benzerliğiyle dikkat çekti. Son zamanlarda "Yerli Trump" olarak isimlendirilen Topçu, Trump'un Türkiye açısından hayırlı olacağını söyledi. Topçu "Trump'ın FETÖ elebaşını Türkiye'ye iade edip o beladan bizi kurtarmasını bekliyoruz" dedi. Ayşe Keskin ise eşinin Trump'a benzemesinden dolayı herkesin şaşkınlıkla yaklaştığını ifade etti.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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