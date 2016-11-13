Beni de Giresun dünya!

Giresun Görele'de yaşayan Abdullah Topçu, Donald Trump'a benzerliğiyle dikkat çekti. Son zamanlarda "Yerli Trump" olarak isimlendirilen Topçu, Trump'un Türkiye açısından hayırlı olacağını söyledi. Topçu "Trump'ın FETÖ elebaşını Türkiye'ye iade edip o beladan bizi kurtarmasını bekliyoruz" dedi. Ayşe Keskin ise eşinin Trump'a benzemesinden dolayı herkesin şaşkınlıkla yaklaştığını ifade etti.
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