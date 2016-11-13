Bayraktar İHA 10 bin saattir nöbette

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında ilk uçuşuna başlayan Bayraktar İHA, gökyüzünde tuttuğu nöbette 10 bin saati doldurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Müdürlüğü'nün kullandığı Bayraktar İHA, terör operasyonlarında etkin rol alıyor.Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içi ve yurt dışında süren operasyonlarda yer belirleme ve harekat amacıyla kullanılan Bayraktar İHA sayesinde bu güne dek çok sayıda terörist öldürüldü.

YÜZDE 93 YERLİ

Bugün sadece gözlem amaçlı değil, yüzde yüz yerli silahlarla da donatılabilen ve Türkiye'ye kendi İHA'sını üretebilen dünyanın 6 ülkesinden biri olma özelliğini kazandıran Bayraktar, ülkemiz için büyük önem taşıyan operasyonların en önemli unsuru olarak dikkati çekiyor. Baykar tarafından 'yüzde yüz milli ve özgün tasarım' olarak imal edilen, aynı zamanda savunma sanayinde rekor düzeyde (yüzde 93) yerli sanayi katılım oranı ile üretilen Bayraktar İHA'sı, harp başlıklı füzelerle gerçekleştirilen ilk atışlarından bu yana kısa sürede terörle mücadeleye önemli bir katkı sağladı. Bayraktar İHA'ların TSK envanterine giriş tarihi ise 2007. Aynı zamanda TSK tarihinde bir ilk olan mini sınıfı Bayraktar, tam 11 yıldır havada ve bu zamana kadar 100 bin saatin üzerinde uçuşu var. Taktik sınıfındaki füze ve akıllı mühimmat taşıma kabiliyeti olan Bayraktar TB2 İHA'sı ise 2014 Kasım'da TSK envanterine girdi. 9 bin saatin üzerinde operasyonel görev uçuşu olan TB2'ler TSK envanterine giren ilk ve tek taktik sınıfı İHA aynı zamanda.