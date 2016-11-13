Başbakan: Önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek

İstanbul Tuzla'da Gemi Uğurlama Töreni'nde konuşan Başbakan Yıldırım, "Tersanelerimizin kira sürelerini 49 yıla çıkardık, bunların yıllık kira ödemelerini de indirdik. 'Artık ben Türkiye'nin kıyılarında yabancı bayraklı gemiler dalgalansın istemiyoruz' dediniz. Önümüzdeki hafta düzenlememiz yürürlüğe girecek. Artık Türkiye'deki bütün yatların Türk bayrağına geçmesinin önünü açmış olduk." dedi.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

"Dünya nüfusunun 5'te birinin hala elektriğe ulaşamadığını düşünürsek çok önemli sosyal sorumluluğu da yerine getiriyor. Burada yapılan gemiler insanların en temel ihtiyaçlarını karşılıyor.Türkiye son 14 yılda, bir Türkiye'yi üçe katlamadı, küresel dış yardımlarda da dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına girdi. 3 milyar dolar kadar destek oluyor, onların sorunlarının azalması için katkı sağlıyor.

Denizcilik sektörünün dünyadaki küresel krizden en fazla etkilenen sektör. Dünya ticaretindeki daralma en önce denizcilik sektörünü etkiliyor. Türkiye'nin gemi inşaat sektörü krizden çıkabilecek yolları geliştirmeyi başardı. Bütün sektörün hareketliliğini devam ettiren, denizcilik sektörümüze teşekkür ediyorum.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Biz de bu kriz sürecinde bazı tedbirleri alıyoruz. Üç önemli karar aldık. Uluslararası gemi siciline kayıttan dolayı sıkıntılar vardı. Armatörlerimizin kayıtlarıyla ilgili sorunlarını çözdük. Tersanelerimizin kira sürelerini 49 yıla çıkardık, bunların yıllık kira ödemelerini de indirdik. 'Artık ben Türkiye'nin kıyılarında yabancı bayraklı gemiler dalgalansın istemiyoruz' dediniz. Önümüzdeki hafta düzenlememiz yürürlüğe girecek. Artık Türkiye'deki bütün yatların Türk bayrağına geçmesinin önünü açmış olduk.

Son 14 yılda yakıtta ÖTV'nin kaldırılması talimatını siz vermiştiniz, 2004 yılında yolcu ve yük taşımacılığında bunu uygulamaya başladık. Bunun sıkıntılarını siz belediye başkanıyken biz İDO'dayken çekmiştik. İktidara geldiğimizde ilk talimatlarınızdan birisi yakıtların ÖTV'sinin kaldırılması oldu. 5 milyar tutarında bir teşviği 14 yıldır denizcilik sektörünü veriyoruz. Bunun semeresini de gördük. Yılda denizden yolcu taşımacılığı 165 milyona çıktı.

Bugün Türkiye 185 bin gemi adamı yetiştirmiş durumunda. Dünyanın önde gelen ülkelerinin de önüne geçtik, Çin'den sonra geliyoruz. Gemi adamı yetiştirme konusunda 110 tane eğitim kurumu kurduk. Üniversite, fakülte, meslek okulu, kurslar var.2016 yılında deniz yoluyla taşınan araç sayısı da 330 bine çıktı. Geçtiğimiz 14 yıl içerisinde Türkiye'nin deniz ticaret gücü de 9 milyon ton filomuz varken, 29 milyonun üzerine çıktı.