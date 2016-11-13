Alman Bild am Sonntag gazetesine demeç veren Avrupa Parlamentosunun (AP) Alman Başkanı Martin Schulz, küstah açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Cumhuriyet operasyonu ile ilgili tutuklamaların kırmızı çizgilerinin olduğunu ifade etmişti. Schulz'un bu açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım sert göstermişti. Tutuklamalarla ilgili yaptığı açıklamaların bir benzerini bu kez idam konusuyla ilgili yaptı.

Schulz, Türkiye'nin idam kararını uygulamaya durumunda Avrupa Birliği ile müzakere sürecinin biteceğini açıkladı. Schulz, "Türkiye idam kararını yeniden uygulamaya koyarsa o zaman kırmızı çizgimizi aşmış olur ve Avrupa Birliği ile müzakere süreci bitmiş olur" tehdidini savurdu.

Avrupa'nın PKK'lı ve FETÖ'cü teröristlere kucak açmasını görmezden gelen Schulz, tutuklamalar karşısında Türkiye'ye dönük ekonomik yaptırım uygulanmasının seçenekler arasında olduğunu, tutuklananlara yardım etmek için Türkiye ile görüşmekten yana olduklarını belirtti.

Schulz, "Türkiye'deki bu durumun böyle devam etmesi halinde Avrupa, ekonomik yaptırımlar dahil bazı önlemleri düşünmek zorunda kalacaktır. Türkiye'nin yıl sonuna kadar Gümrük Birliği konusunda reformları yerine getirmesi gerekiyor. Tutuklamaların devam etmesi halinde Gümrük Birliği'nin genişletilmesi hayal olacaktır" diyerek tehditlerini sürdürdü.