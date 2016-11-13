Altın yumurtladı

Bolu Köroğlu Kanatlı Sevenler Derneği'nde süs tavuklarının açık arttırma ile yapılan satışında renkli görüntüler ortaya çıktı. Çevre il ve ilçelerdengelenler beğendikleri tavuklarıalabilmek için birbirleriyle yarıştı.Özellikle 'Osmanlı Sultan Tavuğu','Malezya Serema', 'Ayan Cemani','Coraniton Susex' cinsi tauklar yoğunilgi gördü. Hayvanlar, 150 lira ile 2 bin 500 lira arasında alıcı buldu.
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