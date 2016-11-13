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Altın yumurtladı

Altın yumurtladı
Bolu Köroğlu Kanatlı Sevenler Derneği'nde süs tavuklarının açık arttırma ile yapılan satışında renkli görüntüler ortaya çıktı. Çevre il ve ilçelerden gelenler beğendikleri tavukları alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Özellikle 'Osmanlı Sultan Tavuğu', 'Malezya Serema', 'Ayan Cemani', 'Coraniton Susex' cinsi tauklar yoğun ilgi gördü. Hayvanlar, 150 lira ile 2 bin 500 lira arasında alıcı buldu.
  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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