Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen gösteride terör örgütü PKK yandaşı bir grup ile polis arasında çıkan olaylarda iki polis yaralandı, bazı göstericiler gözaltına alındı.

Köln polisinin verdiği bilgiye göre Deutz semtinde meydana gelen olaylarda ellerinde PKK flamaları ve terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterlerini taşıyan 200-300 kişilik bir grubun molotof kokteyli yakması sonucu polis göstericilere müdahale etti.

Arbedenin ardından göstericiler polise taş ve şişelerle saldırdı. Olaylarda polis göstericilere göz yaşartıcı gaz sıktı.

Taş ve şişe yağmuruna tutulan polislerden biri başına isabet eden cisimle, diğeri ise yüzüne aldığı yumruk darbeleri ile yaralandı.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, olaylar sonrası 8 kişi göz altına alındı, 30 kişi hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.



