Acı içinde bekledi

İzmir Oteller Sokağı'nda dün bir araç sürücüsü yolda yürüyen sahipsiz köpeğe çarptı. Durumugören vatandaşlar sürücününköpeğe yardım etmesinibeklerken bir şok yaşadı! Vicdansız sürücü, arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı! Yaşanan bu acı olay kazaya şahit olan vatandaşların tepkisine yol açtı. Kazanınardından şoka giren ve ağzındankan gelen köpek uzun süreyerden kalkamadı. Acı içerisinde bekleyen talihsiz hayvanın imdadına ise çevredeki vatandaşlar yetişti. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Yaralı köpek olayyerine giden Konak BelediyesiVeteriner İşleri Müdürlüğüekiplerince tedavi altına alındı.
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