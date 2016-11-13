Yol Durumu
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Acı içinde bekledi

Acı içinde bekledi
İzmir Oteller Sokağı'nda dün bir araç sürücüsü yolda yürüyen sahipsiz köpeğe çarptı. Durumu gören vatandaşlar sürücünün köpeğe yardım etmesini beklerken bir şok yaşadı! Vicdansız sürücü, arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı! Yaşanan bu acı olay kazaya şahit olan vatandaşların tepkisine yol açtı. Kazanın ardından şoka giren ve ağzından kan gelen köpek uzun süre yerden kalkamadı. Acı içerisinde bekleyen talihsiz hayvanın imdadına ise çevredeki vatandaşlar yetişti. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Yaralı köpek olay yerine giden Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.
  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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