8 mahallede sokağa çıkma yasağı!

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR YASAKLANDI

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice İlçesi'ne bağlı olan; Güçlü Köyü ve Gömeç Köyü, Hani İlçesi'ne bağlı olan; Kırım Köyü, Gökçe Köyü, Yayvan Köyü ve Soylu Köyü ile Kocaköy İlçesi'ne bağlı olan; Yazıköy köyü ve Şaklat Köyü sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 13 Kasım 2016 günü saat 05.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."