15 Temmuz’un son şehidi

Ülkeyi işgal etmek isteyen FETÖ'cü hainlerin darbe kalkışması yaptığı 15 Temmuz gecesinin bir kahramanı daha Hakk'a yürüdü. FETÖ'cü askerlerin işgal ettiği Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığı'nı kurtarmaya giden şehit Özsoy, FETÖ'cü teröristlerin açtığı ateş sonucu başından yaralanmıştı. Özsoy, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. 15 Temmuz kahramanıÖzcan Özsoy'u Cumhurbaşkanı TayyipErdoğan da hastanede ziyaret ederek,durumu hakkında bilgi almıştı.
120 GÜN SONRA ŞEHADETE ERDİ
Ancak 120 gündür hayata tutunmaya çalışan Özsoy, Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece yarısı şehadet şerbetini içti. Başından vurulan Özsoy'un, enfeksiyon kapması nedeniyle şehit olduğu öğrenildi. Henüz 30 yaşında olan 15 Temmuz şehidi Özcan Özsoy'un 3 yaşında küçük bir oğlu vardı. Özsoy'un naaşı dün Ankara'nın Haymana İlçesi'ne bağlı Sarıgöl Mahallesi'nde kılınan ikindi namazına müteakip defnedildi.
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