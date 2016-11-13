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’un son şehidi

15 Temmuz’un son şehidi
Ülkeyi işgal etmek isteyen 'cü hainlerin kalkışması yaptığı gecesinin bir kahramanı daha Hakk'a yürüdü. FETÖ'cü askerlerin işgal ettiği Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığı'nı kurtarmaya giden Özsoy, FETÖ'cü teröristlerin açtığı ateş sonucu başından yaralanmıştı. Özsoy, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. 15 Temmuz kahramanı Özcan Özsoy'u Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da hastanede ziyaret ederek, durumu hakkında bilgi almıştı.

120 GÜN SONRA ŞEHADETE ERDİ
Ancak 120 gündür hayata tutunmaya çalışan Özsoy, Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece yarısı şehadet şerbetini içti. Başından vurulan Özsoy'un, enfeksiyon kapması nedeniyle şehit olduğu öğrenildi. Henüz 30 yaşında olan 15 Temmuz şehidi 'un 3 yaşında küçük bir oğlu vardı. Özsoy'un naaşı dün Ankara'nın Haymana İlçesi'ne bağlı Sarıgöl Mahallesi'nde kılınan ikindi namazına müteakip defnedildi.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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