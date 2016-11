İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor AŞ tarafından bu yıl, "15 Temmuz şehitleri için koşuyoruz" sloganıyla düzenlenen Vodafone 38. İstanbul Maratonu'nun startı verildi.

Şehitlerin anısına saygı amacıyla koşu start noktalarında tabanca kullanılmadı. Koşular, hoparlörden verilen korna sesiyle başlatıldı.

Maratonda katılımcı sayısı 10 bin, 15 kilometre yarışında 12 bin 500 ve 10 kilometre yarışında ise 15 bin 500 kişiyle sınırlandırıldı.



PARKUR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan maratonda atletler, köprüyü geçtikten sonra, Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak.

Galata Köprüsü'nden sonra Eyüp'e yönelen maratoncular, Feshane'den sonra dönüş yaparak Unkapanı üzerinden Yenikapı'ya inecek. Bakırköy'den yapılan dönüşle sahilden Gülhane Parkı'na kadar uzanan parkur, parkın içinden geçerek Sultanahmet'e çıkacak. Yarış, At Meydanı'nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında son bulacak.

ELİT ATLETLER YARIŞIYOR

Bu yıl yine altın kategoride koşulan Vodafone 38. İstanbul Maratonu'nda 90 elit atlet yer alıyor.

İki kıtayı birleştiren tek maraton olma özelliği taşıyan yarışta, Türkiye, Belarus, Eritre, Etiyopya, Güney Afrika, Kenya, Rusya ve Ukrayna'dan elit atletler madalya için start aldı.

Erkeklerde Kenyalı Peter Kiptoo Kiplagat, Vincent Kiprop Chepkok, Etiyopyalı Shura Kitata Tola, Tariku Jufar Robi, Birhanu Gedefa, Ukraynalı Olekandr Sitkovskyy, Cibutili Mümin Gala, kadınlarda ise Etiyopyalı Fatuma Sado, Sechale Dalasa, Kenyalı Agnes Barsosio ve Litvanyalı Diana Lobacevske, maratonda yarışacak önemli isimler olarak dikkati çekiyor.

15 VE 10 KİLOMETRE KOŞULAR DA BAŞLADI

Organizasyon kapsamında 15 ve 10 kilometre koşular da başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 300 metre gerisinden başlayan 15 kilometre koşusunda atletler, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak, Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek. Dolmabahçe, Fındıklı, Tophane, Galata Köprüsü istikametini izleyerek Eminönü'ne gelecek atletler, İstanbul Ticaret Üniversitesi önünde finişe varacak.

Maraton çıkışının yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan 10 kilometre koşu 15 kilometre koşu gibi Barbaros Bulvarı'nda devam edecek. Sporcular, Eminönü'nde bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi önünde yarışı tamamlayacak.

"KAHRAMANLAR KOŞUSU"

Bu yıl, "Kahramanlar Koşusu" adı altında düzenlenecek olan ve yüksek katılımla gerçekleştirilen halk koşusu, Altunizade'den başlayacak.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği 8 kilometrelik koşuda katılımcılar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçip, Dolmabahçe'de parkuru tamamlayacak.

Organizasyonun bu etabında, çok sayıda kurum, şirket, dernek ve sivil toplum kuruluşu yer alıyor.

TOPLAM 887 BİN DOLAR DOLAR ÖDÜL DAĞITILACAK

Organizasyon kapsamında dereceye giren sporculara toplam 887 bin dolar ödül dağıtılacak.

Maraton genel klasmanında toplam 216 bin dolar ödül konulurken, kadınlar ve erkeklerde ilk 5 sırayı alan sporcular, sırasıyla 50 bin, 25 bin, 15 bin, 10 bin ve 8 bin dolar kazanacak.

Maraton zaman bonusu olarak ise toplam 550 bin dolar ödül verileceği aktarıldı.

BURUK: "HALK KOŞUSU'NUN ADINI KAHRAMANLAR KOŞUSU OLARAK DEĞİŞTİRDİK"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, Vodafone İstanbul Maratonu'nda koşulan Halk Koşusu'nun adını Kahramanlar Koşusu olarak değiştirdiklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "15 Temmuz şehitleri için koşuyoruz" sloganıyla düzenlenecek Vodafone 38. İstanbul Maratonu için start verildi. Startta açıklamalarda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, "Bu sene Vodafone İstanbul Maratonu'nun 38'inci kez koşulacak, 5'inci kez sponsor olacağız. Fakat bu sene bizim ve tüm Türkiye halkı için çok özel bir sene. Şu anda bulunduğumuz yer 15 Temmuz'da onlarca şehidimizi verdiğimiz yer. Bundan yola çıkarak bu sene maratonu 'Türkiye Aşkına Şehitler Anısına' koşuyoruz. Her sene zaten binlerce katılım oluyor. Bu sene çipli koşucu adedi 30 binlerde ifade ediliyor. Her sene olduğu gibi halk koşusu olacak ve bu sene 'Halk Koşusu'nun adını ' 'Kahramanlar Koşusu' olarak değiştirdik ve her sene 100 ile 150 bin arasında olan katılımın bu sene daha fazla olmasını bekliyorum. Çünkü bu senenin anlamı çok çok daha özel" dedi.

"MAJÖR MARATONLAR ARASINA SOKMAK İSTİYORUZ"

Buruk, İstanbul Maratonu'na 2012 yılından bu yana sponsor olduklarını belirterek, "2012 senesinden beri Uluslar arası Atletizm Federasyonu, Vodafone İstanbul Maratonu'nu altın kategoride görüyor. Bu sene, gelecek sene de altın kategoride koşulmaya devam edilecek. Gelecek yıl da altın kategoride olması çok önemli fakat daha önemli bir konu ise biz bu maratonu majör maratonlar arasına sokmak istiyoruz. Dünyada 6 tane majör maraton var. New York, Boston, Chicago, Tokyo, Londra ve Berlin. Bu maraton neden 7'nci maraton olarak klasmana girmesin? Hiçbir sebep yok. Şunu bekliyorlar; koşuculara destek olmak. 42 km koşan bir insan bu heyecanlı ortam bittikten sonra yalnız koşmak zorunda kalıyor, bunu engellemeliyiz" diye konuştu.