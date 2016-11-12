Zehir operasyonu

İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik operasyon hız kesmedi. Güney Amerika'dan Türkiye'ye gelen ve kuryelik yaptıkları belirlenen Hollanda uyruklu Z.D.(22) ile Türk vatandaşı Y.Ç. (27) İstanbul'da yakayı ele verdi. Gözaltına alınan Z.D. ve Y.Ç.'nin valizleri incelendi. Valizlerdeki gizli bölmelerden toplam 25 kilouyuşturucu maddesi ele geçirildi. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçen hafta da Atatürk Havalimanı'nda Ekvador'dan gelen Jenny M. adlı kuryenin peruğunun altından 500gram kokain çıkmıştı.
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