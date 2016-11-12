İstanbul Esenyurt'ta önceki gün temizlik işçileri tarafından bulunan erkek cesedi, yasak aşkı gün yüzüne çıkardı. Yapılan inceleme sonucu cesedin AhmadZahra'ya ait olduğu anlaşıldı. Cinayetle ilgili ekipler, Zahra'nın eşi Meryem Mehne (27), sevgilisi Ahmad Abustef (28) ile baldızı Nede Muhanne gözaltına aldı. 3 şüpheli ifadesinde cinayetin tüm detaylarını anlattı! Buna göre Meryem Mehne ile Ahmad Abustef birlikte olduğu ortaya çıktı. Yasak aşk kurbanı Ahmad Zahra ise ilişkiyi 3 gün önce öğrendi. Olay günü işten eve erken geldi. Abustef'i evde görünce sinirlendi. Karşılıklı tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Mehne, sevgilisi Abustef'le birlikte eşi Zahra'yı bıçakladı. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Zahra'nın baldızı Nede Muhanne de verdiği ifadede eniştesini ablası iye sevgilisinin öldürdüğünü söyledi.
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