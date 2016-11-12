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kurbanı!

İstanbul’daki kan donduran aydınlatıldı! 19 bıçak darbesiyle öldürülen Ahmad Zahra’nın katili eşi ve sevgilisi çıktı...

Yasak aşk kurbanı!
İstanbul Esenyurt'ta önceki gün temizlik işçileri tarafından bulunan erkek cesedi, ı gün yüzüne çıkardı. Yapılan inceleme sonucu cesedin Ahmad Zahra'ya ait olduğu anlaşıldı. le ilgili ekipler, Zahra'nın eşi Meryem Mehne (27), sevgilisi Ahmad Abustef (28) ile baldızı Nede Muhanne gözaltına aldı. 3 şüpheli ifadesinde cinayetin tüm detaylarını anlattı! Buna göre Meryem Mehne ile Ahmad Abustef birlikte olduğu ortaya çıktı. Yasak aşk kurbanı Ahmad Zahra ise ilişkiyi 3 gün önce öğrendi. Olay günü işten eve erken geldi. Abustef'i evde görünce sinirlendi. Karşılıklı tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Mehne, sevgilisi Abustef'le birlikte eşi Zahra'yı bıçakladı. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Zahra'nın baldızı Nede Muhanne de verdiği ifadede eniştesini ablası iye sevgilisinin öldürdüğünü söyledi.

Barış Sözal
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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