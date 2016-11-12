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’ya da

Varto’ya da kayyum
Terör örgütü 'ya hizmet eden 'li belediyelere yönelik operasyonlar hız kazandı. Bu kapsamda Muş Belediye Başkanı HDP'li , Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İfadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Ekinci tutuklandı. İçişleri Bakanlığı Ekinci'nin yerine olarak Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin'i atadı.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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