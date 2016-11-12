Üçüz mucize

Fatma Hatipoğlu doğuma az bir süre kala beyin kanaması geçirip komaya girdi. Genç kadının üçüzleri ise sezaryenle dünyaya geldi. Anne 70 gün sonra gözlerini açtı, bebeklerine aylar sonra sarılabildi...
Antalya'da 9 yıl önce Ender Hatipoğlu ile hayatını birleştiren Fatma Hatipoğlu (32), 4 yıllık bir tedavinin ardından üçüzlerine hamile kaldı. Anne olacağı günü sabırsızlıklabekleyen Hatipoğlu, uzun süredir hasretiniçektiği bebek sevgisini tatmayıbeklerken, hormonlarındaki dengesizliknedeniyle doğumuna az bir sürekala beyin kanaması geçirdi. Hastanenin yoğun bakım ünitesine alınan 32 haftalık hamile Hatipoğlu'nun üçüzleri sezaryen ile dünyaya geldi. Anne Hatipoğlu, hastanenin yoğun bakımı ünitesinde hayatta kalmak için mücadele verirken ailenin, 'Medine Ceren', 'Havva Ceylin' ve 'Ercan Cihan' adını verdikleri bebekleri erken doğum nedeniyle kuvöze alındı. Ercan ve babaanneleri Havva Hatipoğlu'na teslim edildi. Bu sırada yoğun bakım ünitesinde bilinci kapalı tedavi gören anne Hatipoğlu'nu ziyaret eden yakınları, kulağına hep, "Üçüzlerin sağlıklı. Kuvözden çıktılar. Senin gözlerini açmanı bekliyorlar" gibi cümleler fısıldadı. Yakınlarının sözlerine elini sıkarak tepki vermeye başlayan Hatipoğlu, 70 gün sonra gözleriniaçtı. Felç geçirdiği belirlenengenç kadın konuşmaktave oturmaktagüçlük çekmeye başladı. Çocuklarını 70 gün sonra görebilen ve 3 ay sonra da kucağına alabilen Hatipoğlu, annelik duygusuyla iyileşeceğine yönelik inancını artırarak fizik tedavi görmeye başladı.
2 YIL YATAĞA BAĞIMLI KALDI Hastanede fizik tedavi ve robotik rehabilitasyontedavisi gören Fatma Hatipoğlu, 2 yıl yatağabağımlı olarak yaşamını sürdürdükten sonraayağa kalkmayı başardı. Konuşması yüzde 90oranında anlaşılır hale geldi. Yardımla yürümeyebaşlayan, yemeğini tek başına yiyebilenkaldıHatipoğlu, artık her gün ikizlerini kreşeuğurluyor, eve döndüklerinde onlarla oyunlaroynuyor. Üçüzleri sayesinde iyileştiğinisöyleyen anne "Onlar olmasa hayatatutunamazdım. Büyüdüklerini görmek benimiçin çok güzel bir hediye" dedi.
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