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Üçüz mucize

doğuma az bir süre kala beyin kanaması geçirip komaya girdi. Genç kadının üçüzleri ise sezaryenle dünyaya geldi. Anne 70 gün sonra gözlerini açtı, bebeklerine aylar sonra sarılabildi...

Üçüz mucize
Antalya'da 9 yıl önce Ender Hatipoğlu ile hayatını birleştiren (32), 4 yıllık bir tedavinin ardından üçüzlerine hamile kaldı. Anne olacağı günü sabırsızlıkla bekleyen Hatipoğlu, uzun süredir hasretini çektiği bebek sevgisini tatmayı beklerken, hormonlarındaki dengesizlik nedeniyle doğumuna az bir süre kala beyin kanaması geçirdi. Hastanenin yoğun bakım ünitesine alınan 32 haftalık hamile Hatipoğlu'nun üçüzleri sezaryen ile dünyaya geldi. Anne Hatipoğlu, hastanenin yoğun bakımı ünitesinde hayatta kalmak için mücadele verirken ailenin, 'Medine Ceren', 'Havva Ceylin' ve 'Ercan Cihan' adını verdikleri bebekleri erken doğum nedeniyle kuvöze alındı. Ercan ve babaanneleri Havva Hatipoğlu'na teslim edildi. Bu sırada yoğun bakım ünitesinde bilinci kapalı tedavi gören anne Hatipoğlu'nu ziyaret eden yakınları, kulağına hep, "Üçüzlerin sağlıklı. Kuvözden çıktılar. Senin gözlerini açmanı bekliyorlar" gibi cümleler fısıldadı. Yakınlarının sözlerine elini sıkarak tepki vermeye başlayan Hatipoğlu, 70 gün sonra gözlerini açtı. Felç geçirdiği belirlenen genç kadın konuşmakta ve oturmakta güçlük çekmeye başladı. Çocuklarını 70 gün sonra görebilen ve 3 ay sonra da kucağına alabilen Hatipoğlu, annelik duygusuyla iyileşeceğine yönelik inancını artırarak fizik tedavi görmeye başladı.

2 YIL YATAĞA BAĞIMLI KALDI
Hastanede fizik tedavi ve robotik rehabilitasyon tedavisi gören Fatma Hatipoğlu, 2 yıl yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdürdükten sonra ayağa kalkmayı başardı. Konuşması yüzde 90 oranında anlaşılır hale geldi. Yardımla yürümeye başlayan, yemeğini tek başına yiyebilen kaldı Hatipoğlu, artık her gün ikizlerini kreşe uğurluyor, eve döndüklerinde onlarla oyunlar oynuyor. Üçüzleri sayesinde iyileştiğini söyleyen anne "Onlar olmasa hayata tutunamazdım. Büyüdüklerini görmek benim için çok güzel bir hediye" dedi.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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