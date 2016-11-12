Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarca Salva'nın batısında tespit edilen hedeflere düzenlenen hava harekatında, DEAŞ üyesi 18 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda 81'inci güne gelindi.

Harekat kapsamında dün Rai sektöründe, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu'nca, havadan ve karadan sağlanan ateş desteği ile Şadır ve Tileli meskun mahallerinde büyük ölçüde kontrol sağlandı, tam kontrol sağlanmasına yönelik mayın ve el yapımı bombaların imha faaliyetleri devam ediyor.

Gün içindeki çatışmalarda 5 muhalif şehit oldu, 18 muhalif yaralandı, destek sağlayan unsurlarda zayiat ve hasar meydana gelmedi, DEAŞ mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana bin 530 kilometrekare alandaki 189 meskun mahalde kontrol sağlandı.

- Bin 506 el yapımı bomba imha edildi

73 DEAŞ ve 2 PKK/PYD hedefine ateş destek unsurlarıyla atış yapılarak, teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar imha edildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarca, Salva'nın batısında belirlenen hedeflere hava harekatı icra edilerek, DEAŞ unsurlarının savunma mevzisi olarak kullandığı 2 bina ve 2 komuta kontrol merkezi ile bir araç imha edildi, 18 terörist etkisiz hale getirildi.

Koalisyon güçlerince, Salva ve Şuvayhat Şadır bölgelerinde terör örgütü DEAŞ unsurlarına yönelik 6 hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca, terör örgütü DEAŞ mensuplarınca kullanılan 3 bina, bir silahlı araç ve bir doçka imha edildi.

Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde, muhaliflere destek sağlayan patlayıcı tespit ve imha timlerince 11 el yapımı bomba kontrollü olarak imha edildi. Harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 36 mayın ve bin 506 el yapımı bomba kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

Suriye sınır hattında insansız hava araçları (İHA) ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyetine devam ediliyor.