ABD Başkanlığına seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump'ın güvenlik ve istihbarat başdanışmanı emekli Korgeneral Michael Flynn'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin kaleme aldığı yazının ardından, Gülen'in avukatları paniğe kapılarak yazılı bir açıklamayla Trump'a uyarıda bulundu.

Gülen'i savunan hukuk firması Steptoe & Johnson LLP, açıklamasında, Trump'ın başdanışmanı Flynn'ın kaleme aldığı makalenin "Trump'ın politikası olmadığını ümit ettiğini" belirtti.

Elebaşı Gülen'in avukatları açıklamada, "İade süreci ciddi bir süreçtir, bu tür durumlarda ne yapılması gerektiği Türkiye'yle yapılan iade anlaşması uyarınca yönetilir. Siyasi bir mesele haline gelmemelidir." ifadesini kullandı.

Avukatlar açıklamada, "ABD, güçlü demokratik kurumlara sahiptir ve buna bu tür konuların ele alındığı yargı da dahildir. Bunu gelecek hükümet için de ümit ediyoruz ve bundan eminiz." ifadelerine yer verdi.

Trump'ın başdanışmanı Flynn, kaleme aldığı makalesinde dünyada bir kriz olduğunu ve bu dönemde gerçek dostların hatırlanması gerektiğini kaydetmişti.

Flynn, makalesinde ABD'nin, elebaşı Gülen'e sığınak olmaması gerektiğine işaret ederek, "Arka bahçemiz Pensilvanya'ya rahatça yerleşmiş olan bu maskeli terör ve istikrarsızlık kaynağı tarafından Washington'ın gözü boyanırken NATO müttefikimiz Türkiye'ye engel olmak mantıksızdır. Türkiye'nin bakış açısıyla Washington, Türkiye'nin Usame bin Ladinine sığınak oluyor. 11 Eylül'den sonra Usame bin Ladin'in Türkiye'de güzel bir köyde yaşadığını ve aynı anda Türk vergi mükelleflerinin vergileriyle fonlanan 160 okulu işlettiğini öğrenseydik ne yapardık?" yorumunu yapmıştı.