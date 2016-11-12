Teröristbaşından militanlarına ölün emri!

Şu ana kadar 20 FETÖ üyesinin intihar etmesi üzerine yapılan araştırmada, şok bir gerçek ortaya çıktı. Star'ın haberine göre en son FETÖ'ye MİT tarafından isimleri tespit edilen 20 bin kişilik isim listesi verdiği ortaya çıktıktan sonra tutuklanan eski İstihbarat Daire Başkanlığı personeli Burak Açıkalın'ın intiharı üzerine yapılan araştırmada örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in 'Hizmet için gerekirse intihar edin' fetvası verdiği anlaşıldı. Gülen, örgüt mensuplarıyla yaptığı bir toplantıda sözde hizmet hareketinin selameti için gerekirse intihar bile edilebileceklerini söylüyor.

KARANLIK GEÇMİŞE IŞIK

Gülen'in talimatı üzerine bazı örgüt mensuplarının intihar ettiği, etmeyenlerin ise örgüt mensuplarınca infaz edildiği değerlendiriliyor. Gülen'in skandal fetvası darbeden sonra cezaevlerinde artan intiharlara ve örgütün geçmişte yaptığı onlarca karanlık eyleme de ışık tutuyor. Gülen sosyal medyaya düşen intihar fetvasında örgüt üyelerinden gerekirse DEAŞ'lılar gibi bedenlerini ortadan kaldırmalarını emrediyor ve kendinden örnek veriyor. İşte Gülen'in kan donduran konuşması :

KAN DONDURAN SÖZLER

"Eğer benimle hizmete bir zarar gelecekse ve benim kendi kendimi yok etmem bu iş için, benim müesseslerime zarar gelmemesi için bir yol ise, ben buna da razıyım. Küfürden sonra en büyük günahtır ama ben buna bile katlanmaya razıyım. İşte bunun daha ilerisinde ne türlü şeylere razı olabileceğimi siz tahmin edebilirsiniz" İslam'a göre intiharın kesikle büyük bir günah olmasına rağmen Fetullah Gülen, örgüt üyelerine ikna etmek için ince mesajlar vererek, ikna etmeye çalıştığı dikkati çekiyor. İntihar hakkında içtihadatta (hüküm, karar) bulunduğunu ve bunun yanlış olduğunun bilincinde olduğunu ifade den Gülen, ancak söz konusu örgütün selametiyle bunun yapılması gerektiğini söylüyor.

FEDAİ BENZETMESİ

"Ben böyle bir içtihadı hatalı görmekteyim, yanlış bir içtihattır. Ama bu da bir histir. Bir düşüncedir. Bir mülahazadır. Bunu da sormuşum ben. Yani çıkıp bir binanın köşesinden kendimi aşağı atayım mı? Hizmetin selameti adına buna 'evet' diyebilir misiniz? Hizmet için her şeye katlanmaya razıyız Allah'ın inayet ve keremiyle... İntihar etmenin ne büyük günah olduğunu ben Allah'ımdan Peygamber'imden öğrenmişim. Ama muhal farz eğer böyle bir şey düşünülecekse, düşünülürse bu hizmete karşı ve sizin korunmanıza karşı yapılır. Eğer yapılacaksa böyle bir fedailik, çarparız kendimizi ateşe ve yok oluruz. Arkadaşlarımız, eğer buna kadar biz istişare ediyorsak, bu meseleyi de istişare etmelidirler. Ahengi bozmamak için kabul edilmez bu tavırları, Allah için kabul etsinler."

İNTİHAR EDEN YA DA ÖLÜ BULUNAN FETÖ'CÜLER

- Manisa'nın Ahmetli ilçesi Kaymakamı N.A.

- Cumhuriyet Savcısı S.Y.

- Kastamonu J. Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay İ.K,

- Siirt Komando Tugay Komutanlığı Kur. Başkvekili Yarbay L.Ö.

- Yarbay İ.Ç.

- Havacı Astsubay Ö.I.

- Eski İstanbul Güvenlik Şube Müdürü M.A..

- Emniyet Amiri A.B.

- Komiser M Ç.

- Komiser M.M.

- Polis memuru H.G.

- Polis memuru H.T

- Polis memuru A.T.

- Polis memuru E.O.

- İnfaz Koruma Memuru Ö.Ç.

- İnfaz Koruma Memuru E.Ş.

- Öğretmenlikten ihraç edilen M.G.

- Anaokulu öğretmeni A.D.

- Öğretmen çocuğu H.T.

- İş adamı V.S.

- İsmi açıklanmayan bir FETÖ tutuklusu