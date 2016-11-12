Soylu: Bu terörü öyle bir bitireceğiz ki...

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk için düzenlenen cenaze töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gözyaşları içinde yaptığı konuşmasında "Bir mesai arkadaşı olarak Allah şahittir ki ben ondan razıyım ve inanıyorum ki milletimizde ondan razı. İnşallah Cenab-ı Allah'ta onu cennetiyle cemaliyle onu müşerref ederek rızasını en yüksek katında gösterecek. Birileri hizmetlerden rahatsız olmuştur" dedi.

Bakan Soylu konuşmasında şunları kaydetti:

Hain ve alçak saldırıyla benim kaymakamımı şehit etmişlerdir. Bir şeyi burada ilk kez söylüyorum. Muhammed Fatih kardeşim benim aynı zamanda akrabamdı. Bir bakanla bir kaymakamın o mesafesini hiç bozmadı. Akrabayız Muhammed Fatih ile. Bilmenizi istiyorum ki o büyükelçiler, HDP'nin grup sıralarına oturduğu zaman içim cız etti. Eyvah dedim terör örgütüne can suyu veriyorlar. Cesaret veriyorlar. Bir şeyi milletimiz çok iyi anladı. Bu ülkeye ihanet ettikleri için içeride olanların vekil o gün koltuklarına oturanlar asiller. Onlar bu toprakların çocukları değiller.

"BU TERÖRÜ ÖYLE BİR BİTİRECEĞİZ Kİ..."

Konuşması idam sloganlarıyla sık sık kesilen Bakan Soylu şöyle konuştu: Dinimizin emri açıktır. Siz onları ölü sanırsınız ama onlar ölü değil diridirler. O hep eşiyle evladıyla annesiyle ve bu milletle birlikte olacaktır. Bu bayrak dalgalandığı sürece onun üzerine sevgili Muhammed Fatih'in, 15 Temmuz şehitlerinin bu ülkenin varlığı, huzuru için kendi bedenini feda etmekten çekinmeyen her şehidimizin adı yazılı olacaktır. Sabırlı olacağız inşallah. Milletimizin başı sağolsun. Şüphe etmeyin. Bu terörü öyle bir bitireceğiz kimse bir daha ağzına alamayacak. Bu namus sözümüzdür. Hiç merak etmeyin. Kaymakam bey, görev tamamlanacaktır. Rahat uyu.