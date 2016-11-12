Milli Savunma Bakanlığının yazısı ile Bakanlar Kurulunca 3 Ekim 2016 tarihinde kararlaştırılan "Şehitlik Yönetmeliği", Resmi Gazetede yayımlandı.

Yönetmelikle, şehitlik yerlerinin tespiti, tescili, tahsisi, yönetimi, inşası, bakımı, onarımı, koruma işlemleri ve şehitliklere kimlerin defnedileceğine ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor.

Yönetmeliğe göre, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarında görev yapan subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler; Jandarma Genel Komutanlığında jandarma hizmetleri sınıfında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında sahil güvenlik hizmetleri sınıfında bulunan kamu personeli, sözleşmeli subay ve astsubaylar, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler; Emniyet Teşkilatında emniyet hizmetleri sınıfında bulunan kamu personeli, Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları ile askerlik yükümlülüğünü yerine getiren yedek subay, erbaş ve erler ile geçici ve gönüllü köy korucularından yönetmelikte belirtilen durumlarda hayatını kaybedenler şehitliklere defnedilecek.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ DE YÖNETMELİK KAPSAMINDA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı koyduğu sırada, hayatını kaybedenler ile yaralananlardan, daha sonra bu yaralanmanın sebep ve tesiri ile hayatını kaybettiği değerlendirilenler, bu yönetmelik hükümlerine göre şehitliklere defnedilecek.

DEFİN İÇİN AİLEDEN YAZILI BEYAN ALINCAK

Şehitliğe defin kararı veren makam tarafından, hayatını kaybeden kişinin sırasıyla eşinden, en büyük reşit çocuğundan, annesinden, babasından, en büyük reşit kardeşinden hangi şehitliğe ya da mezarlığa defin yapılmasını talep ettiğine dair yazılı beyan istenecek. Defnin yapılacağı il valiliğine bildirilecek olan beyan, belirtilen sıraya uygun olarak hayatını kaybeden kişinin yalnızca bir yakınından alınacak.