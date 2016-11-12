Şehit Kaymakamın babasından ağlatan veda;

Törende konuşan şehidin babası, "Cümle ümmetin medarı iftiharı olan değerli kardeşim, muhterem Cumhurbaşkanımız Allah kendisinden razı olsun. Onun destekçisi olan Başbakanımız, milletvekillerimiz.. Onları seven ve destekleyenleri Allah muvaffak etsin" dedi. Şehit babası şöyle konuştu: Ölüm haktır ama kendi evladını kaybeden bir ölüm yüreklerin parçalanması. Bu çocuğum 7. son çocuğumdur. Bugüne kadar hiçbir zorluk çıkarmadı karşıma. Böyle bir evladı kabetmek elbette kolay değil. Buraya adım atan herkesi Allah hac sahibi eylesin. Benim canpare yavrum görevi başında hiç haberi yokken şehit olmuştur. Haklarınızı helal edin. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

