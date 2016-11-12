Şehit kaymakam için valilik önünde tören düzenlendi

PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün naaşı, helallik alınmak üzere Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Şehidin baba evinin önündeki törenin ardından Kaymakam Fatih Safitürk'ün cenazesi Sakarya Valiliği'nin önüne getirildi. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, belediye başkanları şehit kaymakamın ailesine taziyede bulundu.
"BABAMI GÖREMİYORUM ANNE"
Oğlu ile eşinin tabutuna sarılan Ayşegül Safitürk, törende güçlükle ayakta durabildi. Şehit kaymakamın 3 yaşındaki oğlu Asım Eren, annesi Ayşegül Safitürk'e "Babamı göremiyorum anne" dedi. Tabutu işaret eden anne Ayşegül Safitürk ise "Baban tabutta oğlum" cevabını verdi. Anne ve oğlunun arasındaki diyalog herkesi ağlattı. Şehidin 3 yaşındaki oğlu Asım Eren; kendisine hediye edilen oyuncak araba ile tören boyunca oynaması törene katılan vatandaşları duygulandırdı. Törende şehidin eşi defalarca Kaymakam Fatih Safitürk'ün tabutunu öptü. Acılı eş, defalarca sarıldığı eşinin tabutuna bakarak, "Bir kaymakam şehit olacak da senden başkasına yakışmazdı. Harikasın aşkım, çok güzelsin aşkım" diye ağladı.
VALİ COŞ, ŞEHİT BABASINI ALNINDAN ÖPTÜ
Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş da şehit babasını alnından öptü. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli ve protokol üyeleri de katıldı. Baba Asım Safitürk ve anne Fatma Safitürk görevlilerin yardımıyla tören alanına geldi. Çok sayıda vatandaş da valilik binası önündeki törene katıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.