Mardin'in Derik ilçesindeki hain saldırıda şehit düşen Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk için cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.

"BİZ MUHAMMED FATİHLERİMİZİN KANLARINI YERDE BIRAKMAYACAĞIZ"

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu topraklar için bu millet çok şehit verdi. Bu alçaklar, bu ahlaksızlar, bu adiler zannediyorlar ki Kandil'de, şurada burada alçakça yaptıkları bu suikastlarla bir yere varacaklar. Varamayacaklar. Biz Muhammed Fatihlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. Allah'ın izniyle bunların kökünü kazıyacağız. Eğer bunların kökünü biz kazıyamazsak bunun hesabını indi ilahide veremeyiz." şeklinde konuştu.

GEORGE ŞÖYLE DEMİŞ, HANS BÖYLE DEMİŞ ONLAR BİZİ İLGİLENDİRMİYOR

İdam cezası hakkında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"İdamla ilgili konu zaten hükümetin de gündemindedir. Parlamento da bu kararı verdikten sonra 'Cumhurbaşkanı olarak bu kararı ben onaylarım' dedim ve bununla ilgili kararı Batı veremez, bununla ilgili kararı biz veririz. Şahsa karşı işlenmiş suçun affedicisi o şahsın varisleridir, devlet değildir. Bu, devlete karşı işlenmiş bir suç değildir. Devlete karşı işlenen suçları devlet affedebilir, o ayrı mesele. Ama şahsa karşı olanda tek af yetkisi onun varislerindedir. Dolayısıyla George şöyle demiş, Hans böyle demiş onlar bizi ilgilendirmiyor. Allah ne demiş. Bizi o ilgilendiriyor."