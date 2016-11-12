Şehit Kaymakam Safitürk'ün katilleri yakalandı!

Mardin'in Derik İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu bombalı saldırıya karıştığı tespit edilen 2 terörist, bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Güvenlik güçleri dün gece aldıkları istihbarı bilgiler doğrultusunda terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda olduğu tespit edilen 2 teröriste yönelik operasyon başlattı. Operasyonda teröristler saklandıkları evde silahları ile birlikte yakalandı. Yakalanan teröristlerin Kaymakam Safitürk'ün saldırısını düzenleyen teröristler olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma ve operasyonlar aralıksız devam ediyor.

10 Kasım günü teröristlerin Derik İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Muhammed Fatih Safitürk'ün masasının altına yerleştirdikleri bidon içerisinde plastik el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu Kaymakam Safitürk ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu. Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından ilçede düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda 25 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan teröristler sorgulanmak üzere Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, olay ile ilgili çok yönlü olarak sorgulamanın devam ettiği belirtildi.