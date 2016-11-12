Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde metruk bir evde yapılan aramada 3 adet uzun namlulu silah, 3 adet şarjör ve 70 Adet fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Silvan kaymakamlığı, "11.06.2016 günü saat 18:00 sıralarında mescit mahallesi Tarancı caddesi üzerinde devriye görevini ifa eden özel harekat personelinin Hacı Şevket Güzel cami yakınında bulunan metruk binadan şüphelenerek yapmış olduğu arama tarama faaliyetinde,metruk bina içerisindeki kanepenin içerisinde 3 (üç) adet uzun namlulu silah,3(üç) adet şarjör ve bunlara ait 70 adet fişek ele geçirilmiştir" denildi.