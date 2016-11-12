Oyun bozulacak

Aileler dikkat! Gençlerde bağımlılık yapan dijital oyunlarda İslam dini ile ilgili olumsuz mesajlar var. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da konuya dikkat çekerek oyun sektörünün gençler için büyük tehdit olduğunu belirtti. Bakan Kılıç şunları söyledi: "Dijital oyunlarda İslamofobi nedeniyle İslam dini ile ilgili olumsuz mesajlar gizlice veriliyor. Dinisemboller, kutsal mekanlaroyuncuların oynarken çokfark edemeyeceği şekildeyerleştiriliyor. Bakanlıkolarak dinimizekarşı yürütülen busaygısızlığa karşıçalışma başlattık. Bu amaçla www.oyunlardaislamofobi. com sitesi açtık. Gençler buradan bilinçlenebilir."
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