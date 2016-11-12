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Oyun bozulacak

nda tehdidi var

Oyun bozulacak
Aileler dikkat! Gençlerde bağımlılık yapan dijital oyunlarda İslam dini ile ilgili olumsuz mesajlar var. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da konuya dikkat çekerek oyun sektörünün gençler için büyük tehdit olduğunu belirtti. Bakan Kılıç şunları söyledi: "Dijital oyunlarda nedeniyle İslam dini ile ilgili olumsuz mesajlar gizlice veriliyor. Dini semboller, kutsal mekanlar oyuncuların oynarken çok fark edemeyeceği şekilde yerleştiriliyor. Bakanlık olarak dinimize karşı yürütülen bu saygısızlığa karşı çalışma başlattık. Bu amaçla www.oyunlardaislamofobi. com sitesi açtık. Gençler buradan bilinçlenebilir."
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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