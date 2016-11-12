Muhtara fotoşok

Edirne'de Karaağaç Mahallesi'nin muhtarı Agah Korkan'ın uygunsuz fotoğrafı Whatsapp ve Facebook'da yayıldı. Mahalle sakinlerindenbir grupEdirne Valisi GünayÖzdemir'e dilekçe vererek şikayettebulundu. Konuyla ilgili hakkında idarive adli soruşturma başlatılan Korkan,valilik kararıyla soruşturma tamamlanıncayakadar görevinden uzaklaştırıldı.Edirne Valiliği'nin kurumlara gönderdiği yazıda muhtar Agah Korkan'ın görevinden uzaklaştırılarak yerine birinci aza Adnan Kayataş'ın görevlendirildiği belirtildi. Edirne Cumhuriyet Savcılığı da Korkan hakkında gelen şikayetler üzerine soruşturma başlattı.
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