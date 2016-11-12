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Muhtara fotoşok

Muhtara fotoşok
Edirne'de Karaağaç Mahallesi'nin muhtarı 'ın uygunsuz fotoğrafı Whatsapp ve Facebook'da yayıldı. Mahalle sakinlerinden bir grup Edirne Valisi Günay Özdemir'e dilekçe vererek şikayette bulundu. Konuyla ilgili hakkında idari ve adli soruşturma başlatılan Korkan, valilik kararıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar görevinden uzaklaştırıldı. Valiliği'nin kurumlara gönderdiği yazıda muhtar Agah Korkan'ın görevinden uzaklaştırılarak yerine birinci aza Adnan Kayataş'ın görevlendirildiği belirtildi. Edirne Cumhuriyet Savcılığı da Korkan hakkında gelen şikayetler üzerine soruşturma başlattı.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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